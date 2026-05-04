Schianto con l'auto a Forlì, due giovani morte e un'altra gravissima

Il mezzo è finito su un albero a tutta velocità, ci sono volute diverse ore per estrarre i corpi. La terza giovane è ricoverata in gravi condizioni a Cesena

Due studentesse morte e una gravissima in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa a Forlì. La terza è stata ricoverata in gravissime condizioni, con l'intervento di elimedica, al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena.

Poco prima di mezzanotte l'auto con a bordo le tre giovani, per motivi ancora da accertare, è andata fuori controllo e dopo un testa-coda si è schiantata in piena velocità contro uno dei platani che costeggiano Viale dell'Appennino, verso il centro. Abitacolo distrutto, praticamente spezzato a metà e quasi tre ore per estrarle dalle lamiere.

I soccorsi

Scattato l’allarme, sul posto si sono precipitati personale sanitario, forze dell’ordine e vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare a lungo con speciali cesoie pneumatiche per estrarre le tre ragazze dall'abitacolo devastato. Per due di loro è stato constatato il decesso, mentre la terza è stata elitrasportata d'urgenza al Bufalini. La ricostruzione di quanto accaduto e le eventuali responsabilità sono al vaglio della Polizia stradale. Viale dell’Appennino è rimasto chiuso al traffico per circa tre ore per permettere soccorsi, rilievi, recupero dell’auto e la rimessa in sicurezza del tratto stradale.