Garlasco, l'uscita di Sempio dopo interrogatorio in Procura

Andrea Sempio ha lasciato la procura di Pavia dopo quasi quattro ore di interrogatorio nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Il 39enne, accompagnato dai suoi avvocati, non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti presenti.
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