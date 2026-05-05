Garlasco, Andrea Sempio si sottoporrà a una consulenza personologica: cosa significaCronaca
I legali del 38enne accusato dell’omicidio di Chiara Poggi hanno conferito incarico ad uno psicoterapeuta: solo dopo l’esito della consulenza gli avvocati si riserveranno di chiedere ai pm di convocare nuovamente Sempio per l’interrogatorio. In quello fissato per il 6 maggio, infatti, l’uomo si avvarrà della facoltà di non rispondere
Mercoledì 6 maggio è fissato l’interrogatorio per Andrea Sempio, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi nella nuova indagine della procura di Pavia (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). L’uomo però, come anticipato dai suoi legali, si avvarrà della facoltà di non rispondere. Prima di far sottoporre Sempio a interrogatorio, infatti, i suoi avvocati hanno deciso di conferire incarico ad uno psicoterapeuta affinché rediga una consulenza personologica sul 38enne. Sempio, si legge in una nota degli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, verrà sottoposto "ai canonici test usualmente utilizzati (anziché ricorrere ai frammentari dati documentali del fascicolo), essendo questi presupposti ritenuti dal pool opportuni prima" dell'interrogatorio. Gli avvocati si riserveranno “di chiedere eventualmente" ai pm di convocare nuovamente Andrea Sempio per rendere esame dopo l'esito di tale consulenza.
Cos’è la consulenza personologica
L’obiettivo di una consulenza personologica è quello di analizzare il modo in cui funziona la testa di una persona a livello psicologico e comprenderne i ragionamenti. Si tratta di un colloquio tra il soggetto e la figura professionale (solitamente psicologi, psicoterapeuti e specialisti della personalità) che, per la sua analisi, può avvalersi anche di testi psicologici o questionari. Durante la consulenza ci si concentra su aspetti come il carattere e i tratti della personalità, il modo di relazionarsi agli altri, i meccanismi emotivi e comportamentali. Una parte dell’analisi scava anche nei traumi e nei momenti difficili della vita professionale, privata e relazionale del soggetto. Questo serve ad individuare i punti di forza e le fragilità di una persona, nonché i suoi potenziali tratti disfunzionali della personalità.
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Ambiti di applicazione
Quando si tratta di applicazione in ambito forense, la consulenza personologica può dare informazioni rilevanti per le indagini: la personalità, la credibilità, la presenza di tratti patologici, dinamiche relazionali e capacità di controllo degli impulsi. In questo caso, la consulenza è stata chiesta dai legali di Andrea Sempio ma il campo legale non è l’unico nel quale può essere usata. Ad esempio in ambito lavorativo può essere uno strumento utile per le risorse umane per strutturare le attività sulla base delle reali attitudini del soggetto. Ma anche in ambito sportivo per migliorare il rendimento di un atleta sottoposto a forte stress. Una persona può anche decidere di sottoporsi volontariamente a una consulenza personologica anche solo per imparare a conoscersi meglio e capire il perché di alcune reazioni rispetto a determinati eventi.
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