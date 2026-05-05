I legali del 38enne accusato dell’omicidio di Chiara Poggi hanno conferito incarico ad uno psicoterapeuta: solo dopo l’esito della consulenza gli avvocati si riserveranno di chiedere ai pm di convocare nuovamente Sempio per l’interrogatorio. In quello fissato per il 6 maggio, infatti, l’uomo si avvarrà della facoltà di non rispondere

Mercoledì 6 maggio è fissato l’interrogatorio per Andrea Sempio, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi nella nuova indagine della procura di Pavia (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). L’uomo però, come anticipato dai suoi legali, si avvarrà della facoltà di non rispondere. Prima di far sottoporre Sempio a interrogatorio, infatti, i suoi avvocati hanno deciso di conferire incarico ad uno psicoterapeuta affinché rediga una consulenza personologica sul 38enne. Sempio, si legge in una nota degli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, verrà sottoposto "ai canonici test usualmente utilizzati (anziché ricorrere ai frammentari dati documentali del fascicolo), essendo questi presupposti ritenuti dal pool opportuni prima" dell'interrogatorio. Gli avvocati si riserveranno “di chiedere eventualmente" ai pm di convocare nuovamente Andrea Sempio per rendere esame dopo l'esito di tale consulenza.

Cos’è la consulenza personologica L’obiettivo di una consulenza personologica è quello di analizzare il modo in cui funziona la testa di una persona a livello psicologico e comprenderne i ragionamenti. Si tratta di un colloquio tra il soggetto e la figura professionale (solitamente psicologi, psicoterapeuti e specialisti della personalità) che, per la sua analisi, può avvalersi anche di testi psicologici o questionari. Durante la consulenza ci si concentra su aspetti come il carattere e i tratti della personalità, il modo di relazionarsi agli altri, i meccanismi emotivi e comportamentali. Una parte dell’analisi scava anche nei traumi e nei momenti difficili della vita professionale, privata e relazionale del soggetto. Questo serve ad individuare i punti di forza e le fragilità di una persona, nonché i suoi potenziali tratti disfunzionali della personalità. Potrebbe interessarti Garlasco, cosa significa il termine "one-itis" usato da Andrea Sempio