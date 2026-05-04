Una rappresentazione parziale e fuorviante. Liquidano così i legali di Andrea Sempio le suggestioni innescate da quelle migliaia di messaggi pubblicati su un forum web dedicato alle tecniche di seduzione dal loro assistito molti anni fa e tornati di recente a suscitare attenzione.



In quel forum Andreas - nickname utilizzato da Andrea Sempio, come confermato dalla sua legale - il 30 novembre 2010 scriveva “l’unica volta che mi sono innamorato è stato in un periodo oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20 anni. Nessuna ha mai avuto quell’impatto dirompente come l’ha avuto la mia one-itis” ovvero la mia ossessione. Un'ossessione che però - precisano i legali del giovane - nulla ha a che vedere con Chiara Poggi, né tantomeno con l'ipotizzato dall'accusa movente legato al suo rifiuto a un approccio sessuale.



Mercoledì Sempio comparirà per la prima volta davanti ai magistrati pavesi che lo accusano di omicidio volontario - non più in concorso - aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi.