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Delitto Garlasco, legale Sempio a Sky TG24: "La ragazza del forum non è Chiara Poggi"

Cronaca

Mercoledì a Pavia l'interrogatorio del 38enne accusato di omicidio volontario - non più in concorso - aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. Il suo avvocato intanto nega che la ragazza di cui Sempio si diceva ossessionato in una chat fosse Chiara Poggi

Una rappresentazione parziale e fuorviante. Liquidano così i legali di Andrea Sempio le suggestioni innescate da quelle migliaia di messaggi pubblicati su un forum web dedicato alle tecniche di seduzione dal loro assistito molti anni fa e tornati di recente a suscitare attenzione.  
 

In quel forum Andreas - nickname utilizzato da Andrea Sempio, come confermato dalla sua legale - il 30 novembre 2010 scriveva “l’unica volta che mi sono innamorato è stato in un periodo oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20 anni. Nessuna ha mai avuto quell’impatto dirompente come l’ha avuto la mia one-itis” ovvero la mia ossessione. Un'ossessione che però - precisano i legali del giovane - nulla ha a che vedere con Chiara Poggi, né tantomeno con l'ipotizzato dall'accusa movente legato al suo rifiuto a un approccio sessuale.


Mercoledì Sempio comparirà per la prima volta davanti ai magistrati pavesi che lo accusano di omicidio volontario - non più in concorso - aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. 

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