Traffico di droga e armi, 23 arresti tra Italia e Croazia

La Polizia di Stato ha eseguito 23 misure cautelari nell'ambito di una maxi operazione antimafia tra Italia e Croazia, con perquisizioni nel distretto di Zagabria condotte con il supporto delle forze dell'ordine locali. Il provvedimento è stato emesso dal gip di Salerno su richiesta della procura antimafia salernitana. Le accuse comprendono traffico di droga, tentato omicidio, estorsione, importazione di armi da guerra e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.