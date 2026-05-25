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Traffico di droga e armi, 23 arresti tra Italia e Croazia

Cronaca

La Polizia di Stato ha eseguito 23 misure cautelari nell'ambito di una maxi operazione antimafia tra Italia e Croazia, con perquisizioni nel distretto di Zagabria condotte con il supporto delle forze dell'ordine locali. Il provvedimento è stato emesso dal gip di Salerno su richiesta della procura antimafia salernitana. Le accuse comprendono traffico di droga, tentato omicidio, estorsione, importazione di armi da guerra e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

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