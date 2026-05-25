Torino, restauro svela i colori del Trionfo della Croce

I restauri in corso alla cupola della Basilica di San Maurizio e Lazzaro di Torino hanno permesso di riscoprire i colori originali del Trionfo della Croce di Paolo Emilio Morgari, datato 1858-59. L'intervento ha eliminato lo strato di sporco che nascondeva gli affreschi dell'opera.
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