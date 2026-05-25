Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Torino, restauro svela i colori del Trionfo della Croce

Cronaca

I restauri in corso alla cupola della Basilica di San Maurizio e Lazzaro di Torino hanno permesso di riscoprire i colori originali del Trionfo della Croce di Paolo Emilio Morgari, datato 1858-59. L'intervento ha eliminato lo strato di sporco che nascondeva gli affreschi dell'opera.

Prossimi video

Traffico di droga e armi, 23 arresti tra Italia e Croazia

Cronaca

Torino, ancora in prognosi riservata il tifoso juventino ferito

Cronaca

Bari, medico preso a pugni dal fidanzato di una paziente

Cronaca

Torino, restauro svela i colori del Trionfo della Croce

Cronaca

Bertolaso, forse malati di malaria i cooperanti rientrati da Uganda

Cronaca

Ebola, Bertolaso: "Accertamenti su due 30enni cooperanti"

Cronaca