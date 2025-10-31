Riforma Giustizia, scontro dopo via libera. Ora si pensa al referendum

Il giorno dopo l'ok definitivo del Senato alla riforma della giustizia che introduce la separazione delle carriere dei magistrati, continua il dibattito politico. Meloni: "Traguardo storico". Schlein: "Vuole le mani libere". Scontro tra governo e Anm. Ora la parola passa ai cittadini: sia la maggioranza sia le opposizioni hanno annunciato di voler promuovere un referendum confermativo, che probabilmente si terrà tra marzo e aprile

Il giorno dopo il via libera definitivo del Senato alla riforma della giustizia che introduce la separazione delle carriere dei magistrati, continua il dibattito politico. Il disegno di legge costituzionale, nel quarto e ultimo passaggio parlamentare a Palazzo Madama, è stato approvato con 112 voti a favore, 59 contro e 9 astensioni. Ora la parola passa ai cittadini: sia la maggioranza sia le opposizioni hanno annunciato di voler promuovere un referendum confermativo, che probabilmente si terrà tra marzo e aprile 2026.

Le reazioni della maggioranza e lo scontro con l’Anm

La premier Giorgia Meloni, dopo il via libera del Senato tra le proteste delle opposizioni, ha parlato di un “traguardo storico”. Poi la polemica con l’Anm: “Non ricordo una volta in cui sia stata favorevole a qualsiasi riforma della giustizia”, ha detto la presidente del Consiglio. “Le nostre proposte sono state inascoltate, il governo vuole controllare la magistratura”, è stata la replica dell’Associazione nazionale magistrati. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha aperto alla collaborazione sulle future leggi di attuazione e ha proposto un confronto sulla riforma, con Sky TG24 che si è offerta di ospitare il dibattito. Forza Italia si è intestata la riforma e ha dedicato il via libera a Silvio Berlusconi. È intervenuta anche Marina Berlusconi, che ha dichiarato: “È la vittoria di mio padre”. Soddisfatta anche la Lega, che tre anni fa aveva promosso su questo dei referendum abrogativi che non hanno raggiunto il quorum.

Opposizioni all’attacco

Di tenore opposto le reazioni delle opposizioni. Meloni e il suo governo “vogliono le mani libere”, ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein. Analogo il ragionamento del leader del M5S Giuseppe Conte: "Vogliono pieni poteri e noi li contrasteremo in ogni modo".