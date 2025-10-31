Riforma Giustizia, scontro dopo via libera. Ora si pensa al referendum

Il giorno dopo l'ok definitivo del Senato alla riforma della giustizia che introduce la separazione delle carriere dei magistrati, continua il dibattito politico. Meloni: "Traguardo storico". Schlein: "Vuole le mani libere". Scontro tra governo e Anm. Ora la parola passa ai cittadini: sia la maggioranza sia le opposizioni hanno annunciato di voler promuovere un referendum confermativo, che probabilmente si terrà tra marzo e aprile
Il giorno dopo il via libera definitivo del Senato alla riforma della giustizia che introduce la separazione delle carriere dei magistrati, continua il dibattito politico. Il disegno di legge costituzionale, nel quarto e ultimo passaggio parlamentare a Palazzo Madama, è stato approvato con 112 voti a favore, 59 contro e 9 astensioni. Ora la parola passa ai cittadini: sia la maggioranza sia le opposizioni hanno annunciato di voler promuovere un referendum confermativo, che probabilmente si terrà tra marzo e aprile 2026.
Le reazioni della maggioranza e lo scontro con l’Anm
La premier Giorgia Meloni, dopo il via libera del Senato tra le proteste delle opposizioni, ha parlato di un “traguardo storico”. Poi la polemica con l’Anm: “Non ricordo una volta in cui sia stata favorevole a qualsiasi riforma della giustizia”, ha detto la presidente del Consiglio. “Le nostre proposte sono state inascoltate, il governo vuole controllare la magistratura”, è stata la replica dell’Associazione nazionale magistrati. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha aperto alla collaborazione sulle future leggi di attuazione e ha proposto un confronto sulla riforma, con Sky TG24 che si è offerta di ospitare il dibattito. Forza Italia si è intestata la riforma e ha dedicato il via libera a Silvio Berlusconi. È intervenuta anche Marina Berlusconi, che ha dichiarato: “È la vittoria di mio padre”. Soddisfatta anche la Lega, che tre anni fa aveva promosso su questo dei referendum abrogativi che non hanno raggiunto il quorum.
Opposizioni all’attacco
Di tenore opposto le reazioni delle opposizioni. Meloni e il suo governo “vogliono le mani libere”, ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein. Analogo il ragionamento del leader del M5S Giuseppe Conte: "Vogliono pieni poteri e noi li contrasteremo in ogni modo".
Il referendum
Lo scontro, come detto, ora si sposta fuori dal Parlamento con il referendum confermativo. Si tratta di una consultazione, diversamente dal referendum abrogativo, in cui non c'è quorum: vincerà chi saprà mobilitare il proprio elettorato, sempre più restio a recarsi nei seggi. Il referendum "deve essere una consultazione sulla giustizia. Non ci saranno in ogni caso conseguenze per il governo. Quindi io penso che sia una scelta più facile. Chi pensa che nella giustizia vada tutto bene, voterà contro la riforma, quindi voterà no. Chi pensa che invece possa migliorare, voterà a favore della riforma e quindi voterà sì”, ha commentato Meloni parlando di una "occasione storica per una giustizia più giusta". Sulla riforma "giudicheranno i cittadini, separare le carriere è normale, togliere l'ideologia dai tribunali e dalle promozioni è giusto, accade in tutti i contesti di lavoro. Chi si lamenta sono i giudici politicizzati, ce ne sono un manipolo che vogliono fare politica", ha aggiunto Matteo Salvini, ospite di Rai 1 Radio Anch'io.
Il comitato per il No
Intanto, secondo quanto emerge, Enrico Grosso sarà il presidente onorario del Comitato a difesa della Costituzione e per il No al referendum sulla riforma della Giustizia, promosso dall'Associazione nazionale magistrati. Grosso è un avvocato, professore ordinario di diritto costituzionale all'università di Torino.
