Giustizia, referendum confermativo nel 2026: quando si potrebbe votare

Nell'opposizione prevalgono le posizioni che puntano alla cancellazione della riforma, dal Pd a Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra. Tra i dem tuttavia singoli esponenti si sono detti favorevoli, dal presidente della Campania Vincenzo De Luca a Gianfranco Bettini ed Enrico Morando. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha già dato indicazione di libertà di voto. In un possibile comitato per il No potrebbe entrare anche l'Associaizone nazionale magistrati (Anm) che più volte ha criticato la riforma Nordio. "Noi faremo la nostra battaglia al referendum, l'Anm farà il suo comitato e la sua battaglia. Noi faremo la nostra con i nostri argomenti", ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein. Ha poi ricordato che le opposizioni hanno condotto una comune strategia in Parlamento e che faranno altrettanto per i referendum: "Sui dettagli organizzativi non ci siamo ancora confrontati. Intanto raccoglieremo le firme dei parlamentari" per chiedere il referendum.