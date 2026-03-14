Nordcorea, lanciati missili balistici verso il Mar del Giappone

Nello scenario di guerra internazionale si inserisce anche la Corea del Nord che ha lanciato circa 10 missili balistici non identificati verso il Mar del Giappone. Lo affermano le forze armate di Seul. Lo stato maggiore congiunto ha confermato, infatti, di aver rilevato il lancio, senza fornire ulteriori dettagli. L'ultimo lancio di missili balistici a corto raggio verso il Mar del Giappone da parte della Corea del Nord risale allo scorso 27 gennaio, quando Corea del Sud e Stati Uniti erano stati impegnati nell'esercitazione militare annuale primaverile denominata "Freedom Shield".

Trump e Kim Jong Un

"Potrebbe essere un missile balistico", uno di quelli lanciati dalla Corea del Nord verso il mar del Giappone. Lo aveva scritto nelle scorse ore su X il ministero della Difesa giapponese. Il lancio era stato rilevato poche ore dopo le affermazioni del premier sudcoreano Kim Min-seok, secondocui per Donald Trump un incontro con il dittatore di Pyongyang, Kim Jong Un, sarebbe "positivo". Negli ultimi mesi, tra l'altro, l'amministrazione Trump ha cercato di riproporre i colloqui di alto livello con Pyongyang, puntando anche ad un vertice con Kim Jong Un nel corso di quest'anno, in teoria durante la visita di Trump a Pechino prevista ad aprile. "Incontrare Kim Jong Un sarebbe positivo", aveva sottolineato il tycoon al premier sudcoreano e "potrebbe accadere quando andremo in Cina questa volta, oppure no".

La premier giapponese

Uno dei missili lanicati, è emerso, sarebbe caduto fuori della Zona Economica Esclusiva (ZEE) del Giappone e non sarebbero stati registrati finora danni. La premier giapponese, Sanae Takaichi, ha incaricato le autorità locali di "raccogliere e analizzare informazioni e fornire al pubblico informazioni tempestive e accurate oltre che garantire la piena sicurezza di aerei, navi, ed essere pienamente preparati ad affrontare eventi imprevisti".