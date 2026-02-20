Offerte Sky
In Corea del Nord parte il Congresso e no, non è luogo di confronto

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Il Congresso dei Lavoratori che si apre ogni cinque anni non è un luogo di confronto o di competizione interna, ma uno strumento di consolidamento del potere. Non è prevista alcuna sfida alla leadership: al massimo possono verificarsi avvicendamenti nei ruoli di secondo piano, mai in quello del leader Kim Jong-un. L’attenzione internazionale si concentra però soprattutto sulla direzione che Pyongyang intende imprimere alla propria politica estera, di un Paese non più così isolato come in precedenza

