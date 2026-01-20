Corea del Nord, vicempremier di Kim licenziato per incapacità

Kim Jong-un ha liquidato il vicepremier del governo Yang Sung-ho durante la cerimonia di inaugurazione della prima fase del progetto di sviluppo del complesso di macchinari di Ryongsong. Lo riferisce l'agenzia ufficiale statale Kcna. Il leader nordcoreano ha affermato che il progetto "ha incontrato difficoltà e ha causato non poche perdite economiche, con inutili confusioni causate dall'uomo". Il progetto di Ryongsong è stato deciso per promuovere l'industria meccanica nazionale dopo l'ottavo congresso del Partito dei Lavoratori. Kim ha anche accusato Yang di aver tentato di deridere il partito con "commenti e azioni ingiuste”, ritenendolo non qualificato per il prestigioso incarico.