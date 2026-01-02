Offerte Sky
Nord Corea, figlia Kim Jong-Un a mausoleo degli ex leader con genitori

Mondo

Negli ultimi tre anni, Ju Ae ha fatto apparizioni sempre più importanti sui media statali, alimentando le speculazioni degli analisti e dell'agenzia di intelligence sudcoreana secondo cui potrebbe essere la candidata a diventare la quarta generazione di leader del Paese

La figlia del leader nordcoreano Kim Jong Un, Ju Ae, che probabilmente si sta preparando a diventare il suo successore, ha accompagnato i genitori nella sua prima visita pubblica al mausoleo di Kumsusan per rendere omaggio agli ex leader, come mostrano le foto dei media statali.

La notizia è riportata da Reuters sul suo sito. Negli ultimi tre anni, Ju Ae ha fatto apparizioni sempre più importanti sui media statali, alimentando le speculazioni degli analisti e dell'agenzia di intelligence sudcoreana secondo cui potrebbe essere la candidata a diventare la quarta generazione di leader del Paese. 

   

