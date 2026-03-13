City car, le auto più economiche sotto i 3,7 metri di lunghezza: modelli e prezzi
Dimensioni perfette per trovare parcheggio in città, carrozzeria anche a quattro porte, motorizzazioni benzina, ibride ed elettriche. Caratteristiche delle citycar sotto i 3,70 metri di lunghezza in vendita in Italia
- La citycar elettrica dello Scorpione porta nel segmento A una forte impronta sportiva. Lunga 367 cm, larga 168 e alta 152, ha un bagagliaio da 185 a 550 litri. La gamma comprende gli allestimenti Abarth e Turismo, con motore elettrico da 155 CV. Il listino parte da 37.950 euro per la versione base e arriva a 42.650 euro per la Turismo, con anche la variante cabrio.
- Tra le elettriche più compatte sul mercato, la DR 1.0 misura 320 cm in lunghezza, 167 in larghezza e 155 in altezza. Il bagagliaio varia da 110 a 630 litri. È disponibile in un’unica versione con motore elettrico e cambio automatico. Il prezzo di listino è di 18.900 euro, rendendola una delle citycar a batteria più accessibili.
- Evoluzione della Panda, mantiene la filosofia della citycar semplice e pratica. Misura 367 cm in lunghezza, 164 in larghezza e 155 in altezza, con un bagagliaio da 225 a 870 litri. Il motore è il tre cilindri 1.0 mild hybrid da 70 CV. Gli allestimenti sono quattro e il prezzo di listino parte da 15.950 euro, arrivando a 19.050 euro per le versioni più accessoriate
- La citycar torinese resta una delle icone del segmento A. Lunga 357 cm, larga 163 e alta 149, offre un bagagliaio da 185 a 550 litri. La gamma prevede il motore tre cilindri 1.0 mild hybrid da 70 CV e diversi allestimenti, tra cui Pop, Icon e La Prima. Il listino della versione berlina parte da 19.900 euro e arriva a 24.400 euro per le configurazioni più complete.
- Compatta e ben equipaggiata, la Picanto è lunga 361 cm, larga 160 e alta 149. Il bagagliaio offre da 255 a 1.010 litri di capacità. La gamma comprende motori benzina 1.0 MPI e 1.2 MPI con diversi allestimenti, tra cui Urban, Style e GT-Line. Il listino parte da 17.800 euro e arriva a 22.600 euro per le versioni più ricche.
- La citycar elettrica cinese punta su tecnologia e prezzo competitivo. È lunga 362 cm, larga 165 e alta 157, con un bagagliaio da 210 a 880 litri. In Italia è proposta in un’unica versione con motore elettrico da 95 CV e batteria da 36 kWh. Il prezzo di listino è 18.900 euro, con una dotazione di serie completa per la categoria.