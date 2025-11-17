Sanzione da 150mila euro a Tannico per pratica commerciale scorretta

Secondo l'AGCM, la più grande enoteca online d'Italia ha violato la norma a tutela dei consumatori che garantisce una corretta informazione sulla convenienza delle promozioni. A metà luglio 2025, durante l'istruttoria, Tannico s.r.l. ha modificato sito web e app, mettendo fine all'infrazione
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha sanzionato Tannico s.r.l. – la più grande enoteca italiana on line specializzata in vini, champagne e distillati - per pratica commerciale scorretta. La società dovrà pagare una multa di 150.000 euro, secondo quanto si legge in una nota dell’AGCM. “Il sito e l'app Tannico - riporta la nota - hanno diffuso comunicazioni commerciali ingannevoli e omissive sugli annunci di riduzione di prezzo delle bevande alcoliche pubblicizzate".
Cosa dice la legge in merito
"Ogni annuncio di riduzione di prezzo deciso dal professionista, indica il prezzo precedente applicato per un determinato periodo di tempo prima dell'applicazione della riduzione. Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato nei trenta giorni precedenti all'applicazione della riduzione” questo è quanto si legge nell’articolo 17-bis del Codice del Consumo. In tal senso, Tannico s.r.l. secondo l’AGCM ha promosso in modo scorretto numerosi prodotti "in offerta" per cui i prezzi, indicati come "promozionali", erano maggiori o uguali al prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti alle offerte.
