Sanzione da 150mila euro a Tannico per pratica commerciale scorretta

Secondo l'AGCM, la più grande enoteca online d'Italia ha violato la norma a tutela dei consumatori che garantisce una corretta informazione sulla convenienza delle promozioni. A metà luglio 2025, durante l'istruttoria, Tannico s.r.l. ha modificato sito web e app, mettendo fine all'infrazione

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha sanzionato Tannico s.r.l. – la più grande enoteca italiana on line specializzata in vini, champagne e distillati - per pratica commerciale scorretta. La società dovrà pagare una multa di 150.000 euro, secondo quanto si legge in una nota dell’AGCM. “Il sito e l'app Tannico - riporta la nota - hanno diffuso comunicazioni commerciali ingannevoli e omissive sugli annunci di riduzione di prezzo delle bevande alcoliche pubblicizzate".