Dazi Usa, per l’India salgono dal 25 al 50%: i settori più colpiti

Alcuni settori godono di esenzioni: ad esempio le esportazioni indiane di prodotti farmaceutici ed elettronici non avranno tariffe aggiuntive, per evitare ricadute sui prezzi di farmaci e iPhone negli Stati Uniti. Tra le industrie più colpite, invece, ci sono quella tessile, della pelle e l’oreficeria, con gemme e gioielli. Si tratta soprattutto di settori ad alta intensità di manodopera e concentrati in alcuni distretti: le politiche americane e il prevedibile crollo degli ordini e delle esportazioni, quindi, avranno un impatto anche su lavoratori spesso senza garanzie e forme di welfare. Tra i prodotti indiani più esportati verso gli Usa ci son anche gamberetti e componenti per auto. Ecco alcune delle maggiori esportazioni dall’India verso gli Usa