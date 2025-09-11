I dati sulle deportazioni e gli arresti dell'ICE fino ad ora

Donald Trump sta portando avanti il suo programma di espulsioni a un ritmo che non si vedeva dai tempi dell'amministrazione Obama. Ma se il presidente Dem lsi concentrava soprattutto su persone che avevano appena valicato il confine illegalmente e sui criminali, il tycoon ha dato il via a un’escalation di massa che ha colpito soprattutto gli immigrati senza precedenti penali