Jet russi vicino Alaska e Lettonia. Mosca: se colpiti guerra. LIVE

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ucraina, caccia russi ai confini di Alaska e Lettonia, Mosca: "Se abbattuti guerra". LIVE

live Mondo
©IPA/Fotogramma

Nuova sfida russa nei cieli della Nato. Quattro jet sono stati intercettati dagli Stati Uniti vicino all'Alaska, mentre caccia dell'Alleanza sono decollati dalla Lituania in risposta a 5 aerei militari russi che volavano in prossimità dello spazio aereo lettone. Si alza la tensione con il Cremlino. 'Se la Nato abbattesse i jet russi sarebbe la guerra', avverte l'ambasciatore russo in Francia. Trump: 'Sono molto deluso da Putin, è il momento di fermarsi'. Zelensky si dice pronto al passo indietro in caso di pace

in evidenza

Nuova sfida russa nei cieli della Nato. Quattro jet di Mosca sono stati intercettati dagli Stati Uniti vicino all'Alaska, mentre caccia dell'Alleanza sono decollati dalla Lituania in risposta a 5 aerei militari russi che volavano in prossimità dello spazio aereo lettone. Si alza pericolosamente la tensione con il Cremlino. 'Se la Nato abbattesse i jet russi sarebbe la guerra', avverte l'ambasciatore di Putin in Francia Meshkov. Monito di Trump: 'Sono molto deluso da Putin, è il momento di fermarsi'. Zelensky si dice pronto al passo indietro in caso di pace, ma aggiunge di aver chiesto agli Usa un nuovo potente sistema d'arma: 'Se la Russia non porrà fine alla guerra, i funzionari del Cremlino si cerchino un rifugio aereo'. Svolta di Berlino sugli asset russi congelati. Merz invita l'Europa ad utilizzarli per finanziare lo sforzo bellico dell'Ucraina.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Media: "Difesa Ucraina neutralizza 128 droni russi nella notte"

Le forze di difesa ucraine hanno neutralizzato 128  droni russi di vario tipo sui 154 con cui la Russia ha attaccato  l'Ucraina dalla sera di ieri, 25 settembre. Come riporta Ukrinform, lo  ha riferito su Facebook il Comando dell'aeronautica militare delle Forze  armate dell'Ucraina. Nella notte, a partire dalle dalle 18 di ieri, i  russi hanno attaccato con 154 droni tipo Shahed e Gerbera e droni di  altro tipo dalla direzione di Bryansk, Orel e Millerovo, nella  Federazione Russa. Circa 80 di questi erano di tipo Shahed. L'attacco  aereo è stato respinto dall'aviazione, dalle truppe missilistiche  antiaeree, dalle unità di guerra elettronica e dai sistemi senza pilota,  nonché dai gruppi di fuoco mobili delle Forze di difesa dell'Ucraina.  Secondo i dati preliminari, alle 07.30 (ora locale, ndr) le difese aeree  avevano abbattuto o soppresso 128 droni nemici Shahed, Gerber e altri  tipi di droni nel nord, sud, est e centro del Paese. Sono stati  registrati 26 velivoli senza pilota che hanno colpito 9 località, mentre  altri sono caduti in un'unica località. Come riportato sempre da  Ukrinform, ieri mattina le Forze di Difesa ucraine avevano abbattuto un  aereo russo Su-34 in direzione di Zaporizhia.

Perché è difficile intercettare i droni e quanto costa abbatterli

Dalla guerra d’invasione della Russia in Ucraina fino ai sorvoli sugli aeroporti in Danimarca, passando per lo sconfinamento in Polonia e per l’utilizzo nei vari conflitti che hanno infiammato il Medio Oriente,  i droni sono diventati protagonisti di diverse crisi internazionali e  campi di battaglia. Poco costosi rispetto a strumenti bellici come i  missili - e proprio per questo molto costosi da intercettare usando i  missili oppure gli aerei - i droni stanno diventando una parte  importante delle forze armate di molti Paesi e anche un problema da  gestire, soprattutto nel caso di attacchi o incursioni portate con  questi velivoli.

Perché è difficile intercettare i droni e quanto costa abbatterli

Perché è difficile intercettare i droni e quanto costa abbatterli

Vai al contenuto

Mosca: 'Avvertimento Europa su aerei? E' una fantasia'

"Il presunto avvertimento dell'Europa a Mosca circa la sua disponibilità ad abbattere aerei militari russi è una fantasia alimentata dalla russofobia". Lo ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un'intervista alla Tass. "Questa notizia - ha aggiunto - è stata inventata per sviluppare questa retorica assolutamente

Mondo: Ultime notizie

Jet russi vicino Alaska e Lettonia. Mosca: se colpiti guerra. LIVE

live Mondo

Nuova sfida russa nei cieli della Nato. Quattro jet sono stati intercettati dagli Stati Uniti...

Flotilla: no mediazione Italia. Farnesina: meglio non proseguire LIVE

live Mondo

La trattativa con Israele resta aperta. L'Italia invia una seconda nave in aiuto dopo gli...

Trump annuncia nuovi dazi su farmaci, mobili e camion da ottobre

Mondo

Dal primo ottobre scatterà una nuova serie di dazi. Trump ha annunciato tariffe doganali del 100%...

Perché è difficile intercettare i droni e quanto costa abbatterli

Mondo

Dalla guerra d’invasione della Russia in Ucraina fino ai sorvoli sugli aeroporti in Danimarca,...

Elezioni in Moldavia, il Paese al bivio tra filo-Ue e filo-russi

Mondo

La Moldavia si prepara a una delle tornate elettorali più importanti della sua storia: domenica...

Mondo: I più letti