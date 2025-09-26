Jet russi vicino Alaska e Lettonia. Mosca: se colpiti guerra. LIVE

Ucraina, caccia russi ai confini di Alaska e Lettonia, Mosca: "Se abbattuti guerra". LIVE
Nuova sfida russa nei cieli della Nato. Quattro jet sono stati intercettati dagli Stati Uniti vicino all'Alaska, mentre caccia dell'Alleanza sono decollati dalla Lituania in risposta a 5 aerei militari russi che volavano in prossimità dello spazio aereo lettone. Si alza la tensione con il Cremlino. 'Se la Nato abbattesse i jet russi sarebbe la guerra', avverte l'ambasciatore russo in Francia. Trump: 'Sono molto deluso da Putin, è il momento di fermarsi'. Zelensky si dice pronto al passo indietro in caso di pace
in evidenza
Nuova sfida russa nei cieli della Nato. Quattro jet di Mosca sono stati intercettati dagli Stati Uniti vicino all'Alaska, mentre caccia dell'Alleanza sono decollati dalla Lituania in risposta a 5 aerei militari russi che volavano in prossimità dello spazio aereo lettone. Si alza pericolosamente la tensione con il Cremlino. 'Se la Nato abbattesse i jet russi sarebbe la guerra', avverte l'ambasciatore di Putin in Francia Meshkov. Monito di Trump: 'Sono molto deluso da Putin, è il momento di fermarsi'. Zelensky si dice pronto al passo indietro in caso di pace, ma aggiunge di aver chiesto agli Usa un nuovo potente sistema d'arma: 'Se la Russia non porrà fine alla guerra, i funzionari del Cremlino si cerchino un rifugio aereo'. Svolta di Berlino sugli asset russi congelati. Merz invita l'Europa ad utilizzarli per finanziare lo sforzo bellico dell'Ucraina.
Media: "Difesa Ucraina neutralizza 128 droni russi nella notte"
Le forze di difesa ucraine hanno neutralizzato 128 droni russi di vario tipo sui 154 con cui la Russia ha attaccato l'Ucraina dalla sera di ieri, 25 settembre. Come riporta Ukrinform, lo ha riferito su Facebook il Comando dell'aeronautica militare delle Forze armate dell'Ucraina. Nella notte, a partire dalle dalle 18 di ieri, i russi hanno attaccato con 154 droni tipo Shahed e Gerbera e droni di altro tipo dalla direzione di Bryansk, Orel e Millerovo, nella Federazione Russa. Circa 80 di questi erano di tipo Shahed. L'attacco aereo è stato respinto dall'aviazione, dalle truppe missilistiche antiaeree, dalle unità di guerra elettronica e dai sistemi senza pilota, nonché dai gruppi di fuoco mobili delle Forze di difesa dell'Ucraina. Secondo i dati preliminari, alle 07.30 (ora locale, ndr) le difese aeree avevano abbattuto o soppresso 128 droni nemici Shahed, Gerber e altri tipi di droni nel nord, sud, est e centro del Paese. Sono stati registrati 26 velivoli senza pilota che hanno colpito 9 località, mentre altri sono caduti in un'unica località. Come riportato sempre da Ukrinform, ieri mattina le Forze di Difesa ucraine avevano abbattuto un aereo russo Su-34 in direzione di Zaporizhia.
Perché è difficile intercettare i droni e quanto costa abbatterli
Dalla guerra d’invasione della Russia in Ucraina fino ai sorvoli sugli aeroporti in Danimarca, passando per lo sconfinamento in Polonia e per l’utilizzo nei vari conflitti che hanno infiammato il Medio Oriente, i droni sono diventati protagonisti di diverse crisi internazionali e campi di battaglia. Poco costosi rispetto a strumenti bellici come i missili - e proprio per questo molto costosi da intercettare usando i missili oppure gli aerei - i droni stanno diventando una parte importante delle forze armate di molti Paesi e anche un problema da gestire, soprattutto nel caso di attacchi o incursioni portate con questi velivoli.
Mosca: 'Avvertimento Europa su aerei? E' una fantasia'
"Il presunto avvertimento dell'Europa a Mosca circa la sua disponibilità ad abbattere aerei militari russi è una fantasia alimentata dalla russofobia". Lo ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un'intervista alla Tass. "Questa notizia - ha aggiunto - è stata inventata per sviluppare questa retorica assolutamente
