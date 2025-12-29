Amazon, stop al progetto di consegna pacchi con droni in Italia

La decisione è stata annunicata a poche settimane dall'avvio del nuovo piano, “a seguito di una revisione strategica", ha precisato il colosso dell'ecommerce. "Il più ampio contesto in cui operiamo in Italia non offre, al momento, le condizioni necessarie per i nostri obiettivi di lungo periodo per questo servizio", ha riferito Amazon

Amazon sospende il progetto di consegna dei pacchi con l'uso di droni in Italia. La decisione è stata annunicata a poche settimane dall'avvio del nuovo piano, “a seguito di una revisione strategica", ha precisato il colosso dell'ecommerce. "Nonostante il coinvolgimento positivo e i progressi compiuti con le autorità aerospaziali italiane, il più ampio contesto in cui operiamo in Italia non offre, al momento, le condizioni necessarie per i nostri obiettivi di lungo periodo per questo servizio", ha riferito la società.

La decisione di Amazon

Mentre in Italia il progetto si interrompe, negli Stati Uniti e nel Regno Unito prosegue. Come ha specificato ancora l'azienda fondata da Jeff Bezos, "i nostri progetti di consegna con droni negli Stati Uniti e nel Regno Unito proseguono positivamente, con voli di test e consegne commerciali che si sono dimostrati efficaci e ben accolti dai clienti". Sul fronte italiano, "con oltre 25 miliardi di euro investiti in Italia negli ultimi 15 anni, oltre 19.000 dipendenti diretti in più di 60 siti distribuiti nel Paese, continuiamo a servire i nostri clienti in Italia e offrire loro un'esperienza di acquisto eccellente", ha ribadito Amazon.

Enac: “Motivi di policy aziendale e come conseguenza di vicende finanziarie nel gruppo”

Anche l'Enac-Ente nazionale per l'aviazione civile ha ricevuto da parte di Amazon la comunicazione ufficiale. In una nota. l'ente riferisce di aver "preso atto della inattesa notizia di Amazon che, pur confermando un indiscusso apprezzamento del proficuo lavoro svolto insieme ad Enac, per motivi di policy aziendale e come conseguenza delle recenti vicende finanziarie che hanno coinvolto il gruppo, ha ritenuto di avviare il lancio delle operazioni commerciali e la richiesta di certificazione come operatore in un altro Stato membro dell'Unione Europea".