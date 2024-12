Amazon, primo volo dei droni per le consegne in Italia

I droni per le consegne del colosso Amazon hanno volato per la prima volta nei cieli italiani. E’ successo ieri, 4 dicembre, in particolare in Abruzzo, nell'area di San Salvo, sulla base dell’autorizzazione operativa rilasciata da Enac. Lo ha confermato in una nota la stessa società che sottolinea di aver svolto con successo il primo test ufficiale per le consegne. Oltre a voler continuare a collaborare con le autorità italiane per soddisfare tutti i requisiti necessari al lancio del servizio nel corso del prossimo anno.

Il nuovo drone Mk-30

Il volo di prova, ha spiegato Amazon, “è stato realizzato con il nuovo drone MK-30, il sistema altamente automatizzato di droni che utilizza il programma di computer vision Amazon, all'avanguardia nel settore”. Questo sistema, è stato sottolineato ancora, consente ai droni “di spostarsi in sicurezza lontano dagli ostacoli, garantendo l’incolumità di persone, animali e proprietà, e contribuendo a mantenere separati i droni Amazon dagli altri velivoli presenti nell'area operativa”. L’idea sarà quella di creare “un servizio di consegna sicuro e affidabile” nell'ottica dell’avvio del servizio commerciale nel 2025 ma solamente “una volta che sono state ottenute tutte le autorizzazioni necessarie”. Soddisfatto del test il presidente di Enac, Pierluigi Di Palma. “Il fatto che Amazon ha scelto l’Italia per avviare il progetto Prime Air in Europa è la conferma di una visione strategica nazionale vincente: la chiave di volta per un futuro innovativo, tecnologico e intermodale è la collaborazione tra Istituzioni, politica, società e industrie private”. L’Enac, ha aggiunto, “è fortemente impegnato a imprimere una spinta innovativa alla mobilità aerea avanzata, creando un ecosistema nazionale favorevole allo sviluppo in sicurezza di nuovi servizi. Siamo orgogliosi di affiancare Amazon in questo progetto che mette l’Italia, e l’Abruzzo, al centro di un’esperienza per il futuro del settore delle consegne last-mile in Europa, ma non solo. L'investimento in queste modalità di trasporto che sfruttano la terza dimensione per servizi a favore della qualità della vita della collettività, rappresenta un'opportunità di crescita economica e un impegno per rispondere alle sfide globali del nostro tempo”, ha poi concluso Di Palma.