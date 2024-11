Amazon Haul, il nuovo negozio dove tutto costa massimo 20 dollari

Amazon sta prendendo di mira i rivali del commercio al dettaglio Shein, Temu e TikTok Shop con un nuovo negozio con prezzi fortemente scontati che vende una vasta gamma di prodotti a 20 dollari o giù di lì. Amazon Haul è un negozio on line ha debuttato maercoledì scorso nell'app Amazon ed offre di tutto: dagli accessori di moda agli articoli per la casa, oltre a vestiti ed elettronica. Haul è la risposta di Amazon ai mercati cinesi, che hanno visto una rapida crescita negli Stati Uniti, rivolto ad acquirenti attenti ai costi e alla ricerca di prodotti economici. "Il segmento della vendita al dettaglio di valore è stato un'importante area di crescita negli ultimi anni e, sebbene il sito principale di Amazon abbia un buon rapporto qualità-prezzo, la sua ampia offerta significa che non è visto principalmente come una destinazione quotidiana a basso prezzo ”, ha detto alla CNN Neil Saunders, amministratore delegato per la vendita al dettaglio di GlobalData.

Costi più bassi, ma tempi di consegna più lenti

Amazon ha dichiarato in un annuncio che la maggior parte degli articoli di trasporto sono inferiori a 10 dollari, con alcuni addirittura inferiori a 1 dollaro. Ad esempio, una custodia per iPhone è in vendita a 1,79 dollari, una tovaglia a poco più di 4 dollari e le pantofole in memory foam a 9,99 dollari. Tuttavia, i prezzi economici comportano l'avvertenza che gli articoli possono richiedere da una a due settimane per essere consegnati. E la spedizione è gratuita solo per ordini superiori a 25 dollari, con un costo aggiuntivo di 3,99 dollari per ordini inferiori a tale soglia. Inoltre, il negozio accetta resi solo su articoli che costano 3 dollari o più. In quella che potrebbe essere vista come una leggera frecciatina ai suoi rivali esteri, Amazon ha affermato che “controlla i prodotti offerti dai venditori in Haul in modo che i clienti possano essere sicuri che riceveranno prodotti sicuri, autentici e conformi alle normative applicabili”. Shein e Temu sono stati recentemente presi di mira dalle autorità di regolamentazione statunitensi in un'indagine proposta per la vendita di "prodotti mortali per neonati e bambini piccoli". Due leader della Consumer Product Safety Commission vogliono esaminare come le aziende rispettano le norme di sicurezza.