Amazon sta sviluppando occhiali smart per velocizzare i rider

Si tratta di "smart glass" pensati per rendere più efficiente la consegna dei pacchi: l'idea è quella di permettere ai vettorini di muoversi in sicurezza in un complesso residenziale, guidati da indicazioni precise che appaiono direttamente sugli occhiali attraverso l'uso di intelligenza artificiale

Occhiali intelligenti per velocizzare le consegne: Amazon sta pensando di svilupparli per i propri fattorini, secondo indiscrezioni riportate da Reuters. L'idea è quella di permettere loro di muoversi in sicurezza in un complesso residenziale, guidati da indicazioni precise che appaiono direttamente sugli occhiali. Con le mani libere, gli addetti potrebbero consegnare più pacchi, guidati dall’intelligenza artificiale degli “smart glass” modello Amelia basati sulla tecnologia degli “Echo Frames” (occhiali che Amazon ha svelato nel 2020 e aggiornato nel 2023). Sarà possibile comunicare direttamente con gli occhiali, sia vocalmente che visivamente. Nulla toglie che Amazon possa renderli un giorno disponibili anche a un pubblico più vasto, andando in concorrenza con Ray-ban Meta di EssilorLuxottica. La sfida potrebbe essere la privacy, visto che le lenti entrano in contatto con tutto ciò che vedono, senza distinzioni.