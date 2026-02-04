Tornando agli affitti, secondo la responsabile dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa “i canoni di locazione dovrebbero continuare a salire grazie a una buona domanda che, ancora una volta, fronteggerà una minore offerta”. “Questo – prosegue Megliola – potrebbe avvenire nelle città con elevata presenza di turisti e il cui mercato non sia saturo e laddove ci siano immobili lasciati vuoti per volontà dei proprietari”. Inoltre, continua l’esperta, “bisognerà vedere anche che reazione ci sarà da parte dei proprietari a eventuali nuove regolamentazioni comunali degli affitti brevi e che potrebbe aumentare l’offerta di immobili in affitto sul segmento transitorio. Nelle città, i cui valori sono ancora elevati, la crescita potrebbe rallentare. La qualità dell’offerta abitativa in locazione giustificherà valori più elevati, compatibilmente con la sostenibilità degli stessi”. Ed ecco la previsione di Tecnocasa: “Nelle grandi città prevediamo per il 2026 un rialzo dei valori dei canoni di locazione tra +4% e +6 %”.

