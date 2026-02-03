Il Corriere della Sera ha preso in considerazione le zone top e quelle più economiche delle quattro principali città italiane (Roma, Milano, Torino e Napoli, ndr) e ha ipotizzato l’acquisto con un finanziamento a 30 anni, pari al 70% del prezzo dell’abitazione. Con una novità: è stato considerato anche il ricorso al mutuo variabile. Oggi, infatti, va considerato che anche se fortemente minoritaria, la quota di chi opta per il variabile è in crescita. E, andando a vedere le singole città, si vede che:

a Roma , in media, bisogna versare un anticipo di 89mila euro, 7mila in più del 2025, e mettere in conto una rata fissa di 1.012 euro rispetto agli 809 di inizio 2025. Nel centro storico la rata è salita a 2.363 euro, contro i 1.931 di 12 mesi fa; nei quartieri più economici si è passati da 510 a 625 euro al mese. Qui, il variabile costa 94 euro al mese in meno nella media cittadina, la forbice si allarga fino a 220 euro nel centro storico.

A Milano, invece, l'anticipo necessario per accedere al mutuo ipotizzato è salito di 4mila euro, da 130 a 134mila, ma la rata fissa è arrivata a 1.531 euro, rispetto ai 1.282 dello scorso anno. Il variabile costa 143 al mese in meno. Nelle zone migliori del centro storico, per la rata del mutuo fisso occorrono 3.037 euro a fronte di 2.542 del 2025. A Baggio, la zona meno cara della città, l'aumento della rata fissa è limitato a 36 euro.

