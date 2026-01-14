Mutui, dai tassi variabili alle cifre richieste: le novità del mercato

Introduzione

Il 2025 è terminato da poco, ed è stato considerato come un anno “sicuramente incoraggiante per il mercato dei mutui”, secondo quanto dichiarato dal COO & managing director financial products di MutuiOnline.it Matteo Favaro. I 12 mesi appena conclusi si sono caratterizzati per alcune novità rispetto al passato: “Oggi i mutui a tasso variabile risultano essere l’opzione sulla carta più conveniente: rispetto al fisso”, ha spiegato ancora Favaro citato da La Repubblica. “Tuttavia, soltanto il 2,9% dei clienti di MutuiOnline.it ha optato per il tasso indicizzato nel 2025, dal momento che la forbice tra le due tipologie di finanziamento è ancora troppo piccola e il tasso fisso (che ha assorbito il 96,1% del totale delle richieste) permette di bloccare la rata a condizioni favorevoli”. Ecco tutto quello che è successo sul mercato nell’anno appena concluso.