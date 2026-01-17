Mutui, risalgono i tassi: per la casa aumentati al 3,37% a dicembre

Il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni a dicembre 2025 si è attestato al 3,37%, in lieve aumento rispetto al 3,30% di novembre 2025, ma in netto calo rispetto al 4,42% di dicembre 2023. I dati sono stati diffusi dall’Abi nel Rapporto mensile. Il tasso medio sul totale dei prestiti in essere (quindi comprensivo di quelli sottoscritti negli anni precedenti) è rimasto invariato al 3,97%. Stabile invece il tasso medio sul totale dei prestiti (quindi sottoscritti negli anni) al 3,97. L'ammontare dei prestiti a imprese e famiglie a dicembre è cresciuto del 2,3% su base annua, in accelerazione rispetto al 2,1% di novembre quando i prestiti alle famiglie erano cresciuti del 2,3% e quelli alle imprese dell'1,8%. Per le famiglie è il dodicesimo mese consecutivo di crescita, per le imprese il sesto.