Mutui, risalgono i tassi: per la casa aumentati al 3,37% a dicembre

Economia

I dati contenuti nel rapporto mensile dell'Abi. Stabile il tasso tasso medio sul totale dei prestiti (quindi sottoscritti negli anni) al 3,97. Per quanto riguarda i finanziamenti alle imprese, il tasso medio sulle nuove operazioni è salito al 3,64% (era 3,52% a novembre 2025), rispetto al 5,45% registrato a dicembre 2023

Il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni a dicembre 2025 si è attestato al 3,37%, in lieve aumento rispetto al 3,30% di novembre 2025, ma in netto calo rispetto al 4,42% di dicembre 2023. I dati sono stati diffusi dall’Abi nel Rapporto mensile.  Il tasso medio sul totale dei prestiti in essere (quindi comprensivo di quelli sottoscritti negli anni precedenti) è rimasto invariato al 3,97%. Stabile invece il tasso medio sul totale dei prestiti (quindi sottoscritti negli anni) al 3,97. L'ammontare dei prestiti a imprese e famiglie a dicembre è cresciuto del 2,3% su base annua, in accelerazione rispetto al 2,1% di novembre quando i prestiti alle famiglie erano cresciuti del 2,3% e quelli alle imprese dell'1,8%. Per le famiglie è il dodicesimo mese consecutivo di crescita, per le imprese il sesto. 

L'80% dei risparmiatori ha il tasso fisso

L'aumento dei tassi a dicembre, si fa notare dall'Abi, risente dell'andamento Irs (i tassi di riferimento sul mercato) che sono aumentati nei mesi scorsi passando dal 2,69% al 2,90% di novembre e la tendenza generale indica che la dinamica ribassista è ormai terminata.  Un'indicazione che i risparmiatori sembrano aver recepito, visto che l'80% dei mutui stipulati a dicembre è a tasso fisso: "Le famiglie - si spiega - si immunizzano contro i rischi".

