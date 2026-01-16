Polemiche per Alexa Plus attivato in automatico per alcuni utenti

La versione potenziata è gratuita per i clienti Amazon Prime e per gli altri ha un costo di 19,99 dollari al mese. Ad avvisare gli utenti della possibilità di aver la nuova versione è arrivato il messaggio “Alexa+ è in arrivo sul tuo dispositivo Echo”

Una mossa a molti non gradita. Alcuni utenti di Amazon Prime hanno visto attivata in automatico Alexa Plus, l’opzione con l’Ai dell’assistente digitale, pur non avendo scelto di attivarla. Su Reddit la questione, che non riguarda l’Italia dove è al momento disponibile solamente per alcuni in versione beta, ha sollevato un po’ di polemica. La versione potenziata è gratuita per i clienti Amazon Prime e per gli altri ha un costo di 19,99 dollari al mese. Ad avvisarli della possibilità di aver la nuova versione il messaggio “Alexa+ è in arrivo sul tuo dispositivo Echo”. Pensando forse di fare cosa gradita Amazon in autonomia l’ha attivata ad alcuni dando la possibilità di disattivarla dicendo: “Alexa, esci da Alexa Plus”. Ma la reazione di molti utenti è stata di disappunto, molto evidente dai feedback lasciati, ottimo materiale di riflessione per il gigante dell’e-commerce.