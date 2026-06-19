La piattaforma è organizzata in diverse sezioni operative. Nella sezione Panoramica, in Homepage, si trovano i dati di contatto, le coordinate di pagamento associate al prodotto, la funzione di modifica dei contatti e-mail e PEC, la visualizzazione dell'ultimo mandato di pagamento con relativi filtri, la personalizzazione delle colonne e il download del report dell'ultimo mandato in formato .xls e .txt. Nella sezione Mandati di Pagamento si trovano: la lista mandati, il download massivo in .xls e .txt, la ricerca per codice fiscale, nome e cognome, l'applicazione di filtri, il dettaglio del singolo mandato e il relativo download in .xls e .txt. È presente, inoltre, una sezione Comunicazioni. Tra le funzionalità di maggiore interesse vi è quella che prevede la possibilità, per il soggetto giuridico, di scaricare in autonomia la reportistica mensile nei formati .xls e .txt, nel rispetto delle ordinarie scadenze di rendicontazione.

Per approfondire: Pensioni, a chi spetta l'esenzione totale Irpef e come fare domanda all'Inps