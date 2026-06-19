Introduzione
L’Inps ha reso operativa la piattaforma “Pignoramenti presso terzi su pensioni” SSG, riservata ai soggetti giuridici che agiscono in qualità di creditori pignoratizi. L'Istituto lo ha comunicato nel messaggio n. 2008 del 16 giugno 2026 che spiega come “nell’ambito del Piano Strategico Digitale 2020-2022 e del Piano Strategico ICT 2021-2023, l’Inps ha avviato interventi finalizzati alla digitalizzazione dei processi, alla semplificazione amministrativa e al miglioramento dei servizi resi. In tale contesto è stata realizzata la piattaforma informativa e operativa denominata Pignoramenti presso terzi su pensioni". L’obiettivo: consentire la gestione delle informazioni e delle attività connesse ai pignoramenti per tutta la durata del relativo procedimento.
Quello che devi sapere
A cosa serve la piattaforma
Sulla piattaforma si trovano le funzionalità necessarie all'accreditamento del soggetto giuridico e alla consultazione e gestione dei piani di ammortamento sulla pensione, superando le precedenti modalità di interazione con la Direzione centrale Pensioni e con le Strutture territoriali dell'Istituto. Il portale diventa così il canale unico, per studi professionali, uffici legali e soggetti giuridici, per accedere ai dati dei crediti pignoratizi, consultare i mandati di pagamento e gestire le comunicazioni con l'Istituto.
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Come funziona il portale
La piattaforma è organizzata in diverse sezioni operative. Nella sezione Panoramica, in Homepage, si trovano i dati di contatto, le coordinate di pagamento associate al prodotto, la funzione di modifica dei contatti e-mail e PEC, la visualizzazione dell'ultimo mandato di pagamento con relativi filtri, la personalizzazione delle colonne e il download del report dell'ultimo mandato in formato .xls e .txt. Nella sezione Mandati di Pagamento si trovano: la lista mandati, il download massivo in .xls e .txt, la ricerca per codice fiscale, nome e cognome, l'applicazione di filtri, il dettaglio del singolo mandato e il relativo download in .xls e .txt. È presente, inoltre, una sezione Comunicazioni. Tra le funzionalità di maggiore interesse vi è quella che prevede la possibilità, per il soggetto giuridico, di scaricare in autonomia la reportistica mensile nei formati .xls e .txt, nel rispetto delle ordinarie scadenze di rendicontazione.
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Come si accede alla piattaforma
Per accedere alla piattaforma bisogna autenticarsi al "Sistema Soggetti Giuridici (SSG)" da parte del rappresentante legale del soggetto giuridico creditore o di un suo delegato, mediante identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS). Per il primo accesso è necessario compilare e inviare il modulo "MV59", reperibile nella sezione "Moduli" del sito www.inps.it; il modulo deve essere compilato esclusivamente dal delegato del rappresentante legale.
Si possono associare altri ruoli
Una volta abilitato, il soggetto può associare autonomamente gli altri ruoli previsti, senza ripresentare il modulo. Dopo l'accesso, il Rappresentante legale o il Delegato abilita altri soggetti tramite la funzione "Abilitazione utenti", assegnando il ruolo di Amministratore o di Operatore di prodotto pignoramento; l'Amministratore può a sua volta autorizzare l'Operatore.
I ruoli previsti
La piattaforma prevede cinque ruoli, ciascuno con specifici livelli di autorizzazione:
- Rappresentante legale: Accede tramite SSG e abilita altri utenti con la funzione "Abilitazione utenti", assegnando i ruoli di Amministratore e Operatore di prodotto pignoramento.
- Rappresentante legale di soggetto giuridico Rappresentante: Ruolo previsto per il legale rappresentante di un soggetto giuridico che agisce in rappresentanza del creditore pignoratizio.
- Delegato: Delegato del rappresentante legale; compila il modulo MV59 per il primo accesso e può abilitare gli altri ruoli previsti dal servizio.
- Amministratore di prodotto pignoramento: Gestisce in modo ampio informazioni e operazioni del servizio, nei limiti delle autorizzazioni assegnate; può autorizzare l'Operatore di prodotto pignoramento.
- Operatore di prodotto pignoramento: Visualizza e scarica la documentazione disponibile e può modificare il solo indirizzo di posta elettronica ordinaria (e-mail).
Le parti in causa
Il messaggio precisa che nel procedimento di pignoramento presso terzi su pensioni, l'Inps interviene come terzo pignorato ed è tenuto agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Dalla notifica dell'atto di pignoramento fino all'emissione dell'ordinanza di assegnazione, l'Istituto osserva gli obblighi del custode ai sensi dell'articolo 546 del codice di procedura civile, accantonando in via cautelare le somme da tenere a disposizione dell'Autorità giudiziaria, nel rispetto dell'ordine cronologico di notifica delle azioni esecutive e dei limiti stabiliti dalla legge.
Il trasferimento del credito
Con l'ordinanza di assegnazione il credito viene trasferito al creditore pignoratizio e si estingue soltanto con l'effettivo pagamento da parte dell'INPS. Il corretto adempimento di tali obblighi richiede una serie di operazioni automatizzate e gestionali di natura amministrativa e contabile, collegate al rapporto tra l’INPS e il creditore pignoratizio, che può essere una persona fisica o un soggetto giuridico.
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