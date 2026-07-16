L'intervento principale destinato alle persone che si dedicano alla cura della casa consiste nei programmi di formazione finanziati dal Dipartimento per le Pari Opportunità. Le risorse, previste dall'articolo 22 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito nella legge n. 126 del 2020, ammontano a 3 milioni di euro ogni anno e vengono assegnate a enti pubblici e soggetti privati selezionati attraverso specifici bandi. Gli organismi finanziati organizzano corsi gratuiti che possono durare fino a dodici mesi e hanno l'obiettivo di rafforzare soprattutto le competenze digitali, informatiche e professionali, favorendo il reinserimento nel mercato del lavoro. Il sostegno economico è destinato agli enti che realizzano i progetti e non viene corrisposto direttamente ai partecipanti.

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