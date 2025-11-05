Inail, denunce infortuni studenti in aumento nel 2025. Sette i morti

L'analisi per classi di età evidenzia incrementi delle denunce nelle fasce 40-59 anni (da 307 a 339 casi) e 25-29 anni (da 16 a 19). Riduzioni tra i 20-24enni (da 24 a 16), tra i 30-39enni (da 55 a 51) e tra gli over 59 (da 155 a 136). Per i casi mortali in itinere, l'incremento ha riguardato solo la gestione “Industria e servizi”, che passa da 179 a 195 denunce mortali, mentre l’”Agricoltura" scende da 19 a 11 e il “Conto Stato” da nove a una.