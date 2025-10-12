Mattarella: "Sicurezza sul lavoro è un diritto inalienabile"

Esplora tutte le offerte Sky
Politica
"Ricordo le vittime e rinnovo la vicinanza della Repubblica alle loro famiglie" ha detto il presidente della Repubblica in un messaggio in occasione della 75ª Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro.

"In Italia, ogni giorno, si continua a perdere la vita sul luogo di lavoro: il numero di decessi e infortuni resta tragicamente alto, anche in raffronto con quello che accade nel resto dell'Unione Europea. Ciascuna vittima è un volto a cui occorre dare voce. Dietro ognuna ci sono persone, famiglie, storie interrotte che non devono essere dimenticate. A esse va il nostro pensiero che deve ispirare l'impegno collettivo, affinché dal dolore nasca una nuova consapevolezza: la volontà comune di costruire luoghi di lavoro più sicuri, dove la vita e la dignità di ogni lavoratore siano sempre al primo posto. La sicurezza sul lavoro è un diritto inalienabile, un investimento sul valore dell'essere umano, sul significato profondo del lavoro e sulla qualità della vita". Con questo spirito, ricordo le vittime e rinnovo la vicinanza della Repubblica alle loro famiglie". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al presidente dell'Anmil, Antonio Di Bella, in occasione della 75ª Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro.

