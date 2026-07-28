Terremoto Giappone, danni e vittime. Crolla centro commerciale. FOTO

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Terremoto in Giappone, danni e vittime. A Kumamoto crolla centro commerciale. FOTO

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Secondo l'emittente nipponica Nhk il sisma di magnitudo 7.1, che alle 16:27 ora locale ha colpito la prefettura di Kumamoto, nel sud-ovest del Paese, ha causato numerosi crolli, tra i quali un'ala del centro commerciale Aeon Mall. La polizia fa sapere che "circa 20-30 persone" sarebbero rimaste intrappolate nella struttura.

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