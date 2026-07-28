Giappone, terremoto 7.1 nel sud del Paese: fumo da alcuni edifici

Il terremoto è stato registrato nella prefettura di Kumamoto, a sud ovest dell'arcipelago, alle 16:27 ora locale (le 9:27 in Italia). Si sono registrato diversi feriti e crolli di edifici in seguito al sisma
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