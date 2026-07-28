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Francia, maxi incendio devasta le foreste di Bordeaux

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Prosegue la lotta contro il vasto incendio che sta devastando la regione di Bordeaux, nel sud-ovest della Francia. Le fiamme hanno già distrutto circa 42 mila ettari di foreste, lasciando dietro di sé un paesaggio di alberi carbonizzati e cenere. Nonostante il rogo sia stato contenuto durante la notte, le autorità avvertono che la situazione resta critica a causa della quarta ondata di caldo dell'anno e delle condizioni di estrema siccità.

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