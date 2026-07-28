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Terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 7.1 a Kumamoto

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Un violento terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito la prefettura di Kumamoto, nel sud del Giappone. Il sisma ha causato il crollo di un ponte, danni a un santuario e incendi in diversi edifici, oltre a blackout per migliaia di famiglie e disagi ai trasporti. Le autorità hanno diramato un allarme tsunami per un'onda di un metro, poi rientrato, ed emesso allerte di emergenza in sette prefetture.

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