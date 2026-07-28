California, bagnini salvano due persone bloccate dalla corrente

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California, bagnini salvano due bagnanti bloccati dalla corrente. VIDEO

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Due persone sono state salvate dai bagnini dei vigili del fuoco della contea di Los Angeles dopo essere state trascinate da una violenta corrente al largo di Venice Beach, in California. Secondo i testimoni, un ragazzo è stato trascinato in mare e un uomo si è tuffato per soccorrerlo, rimanendo a sua volta bloccato dalla corrente. Entrambi sono stati recuperati in sicurezza. Nel fine settimana le autorità hanno effettuato migliaia di soccorsi in mare a causa del moto ondoso e delle pericolose correnti

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