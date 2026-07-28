India, alluvioni in Gujarat e Assam: evacuati i residenti

Le piogge monsoniche continuano a provocare gravi alluvioni negli Stati indiani del Gujarat, nell'ovest del Paese, e dell'Assam, nel nord-est. I soccorritori hanno evacuato residenti e bestiame dalle aree sommerse con gommoni, mentre centinaia di migliaia di persone restano coinvolte dall'emergenza. In Assam il bilancio delle ultime quattro settimane è di almeno 68 morti e circa 40 dispersi.