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Canada-Usa, apre il ponte Gordie Howe tra Windsor e Detroit

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Ha aperto al traffico il Gordie Howe International Bridge, che collega Windsor, in Canada, a Detroit, negli Stati Uniti. La nuova infrastruttura è destinata a ridurre la congestione e favorire gli scambi transfrontalieri, ma entra in funzione mentre restano tese le relazioni tra i due Paesi, segnate da dispute sui dazi e sulla ripartizione dei pedaggi.

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