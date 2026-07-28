Canada-Usa, apre il ponte Gordie Howe tra Windsor e Detroit

Ha aperto al traffico il Gordie Howe International Bridge, che collega Windsor, in Canada, a Detroit, negli Stati Uniti. La nuova infrastruttura è destinata a ridurre la congestione e favorire gli scambi transfrontalieri, ma entra in funzione mentre restano tese le relazioni tra i due Paesi, segnate da dispute sui dazi e sulla ripartizione dei pedaggi.
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