Canada-Usa, apre il ponte Gordie Howe tra Windsor e Detroit

Ha aperto al traffico il Gordie Howe International Bridge, che collega Windsor, in Canada, a Detroit, negli Stati Uniti. La nuova infrastruttura è destinata a ridurre la congestione e favorire gli scambi transfrontalieri, ma entra in funzione mentre restano tese le relazioni tra i due Paesi, segnate da dispute sui dazi e sulla ripartizione dei pedaggi.