Amanda Knox, show comico sui processi. Famiglia Kercher: "Offensivo"

La 39enne americana, dopo aver scritto un libro sulla propria vicenda e realizzato un documentario, ha annunciato di voler mettere in scena per dieci giorni in agosto lo show Amanda Knox: Cartwheel al Gilded Balloon di Edimburgo, nel corso del Fringe Festival: è lei stessa a salire sul palco in quello che viene definito come un monologo comico. Già peraltro collaudato fino al 2 agosto al Rabbit Box Theatre di Pike Place Market, a Seattle. "Amanda Knox si avvicina ai quarant'anni, si destreggia tra la maternità e finalmente riesce a provare rabbia per l'ingiusta incarcerazione subita - si legge nella sinossi ufficiale sul sito del Festival - Soprattutto perché metà del mondo le dice di farsene una ragione, mentre l'altra metà continua a crederla colpevole. Come farà a spiegare tutto a sua figlia, che ora le chiede di raccontarle la storia di ‘Mamma va in Italia’? E riuscirà a proteggerla da, beh, tutto, sapendo che sua madre non è riuscita a proteggersi, per quanto ci abbia provato? ".

Knox: "Non scherzo sull’omicidio di Meredith"

L'avvocato italiano della famiglia Kerceher, Francesco Maresca, ha definito lo spettacolo come "un'offesa deplorevole alla memoria di Meredith", aggiungendo di aver "perso ogni speranza" che Knox possa "comprendere i sentimenti" provocati nei familiari della vittima. La notizia ha inoltre suscitato forti reazioni e critiche da parte dei media britannici e anche sui social. Knox ha replicato che Meredith "avrebbe apprezzato lo show" in quanto era una "ragazza intelligente e raffinata", affermando di voler "scherzare su come sono stata vilipesa, non sul suo omicidio". "Ci sono persone che si indignano perché faccio uno show comico, ed è proprio questo il punto - ha detto ancora Knox in un’intervista al The Seattle Times - Dovrei essere libera di essere una persona a tutto tondo, e mia figlia dovrebbe essere libera di essere una persona a tutto tondo, e solo perché voi volete trovarmi dei difetti e volete vedermi fallire, non significa che debba vivere rinchiusa in quella gabbia".