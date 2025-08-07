Omicidio Meredith Kercher, Amanda Knox: "Vorrei riconciliarmi con i suoi fratelli"

La ricerca di redenzione

Nell'intervista, Amanda afferma che le piacerebbe molto avere l'opportunità di riconciliarsi con i fratelli di Kercher, i genitori John e Arline sono morti nel 2020. "Abbiamo vissuto insieme un'esperienza molto traumatica - ha affermato -, sarebbe molto bello e credo molto terapeutico per noi poterne parlare. Ma alla fine, il loro dolore è reale e totalizzante e i miei sentimenti riguardo al mio dolore non pretendono nulla da loro". "Voglio solo che sappiano che voglio riconciliarmi con loro" ha dichiarato nell'intervista a Newsweek, nella quale ammette quanto questa possibilità sia remota. "Sento che nulla di ciò che potrei dire potrebbe mai soddisfarli - ha sostenuto Amanda - finché penseranno che io abbia qualcosa a che fare con la morte di Meredith o che sappia qualcosa a riguardo che non sto rivelando. Come se non sapessi cosa fare o cosa dire, se non che ho già detto tutto quello che so".