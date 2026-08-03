New York, uomo nudo giù da ponte Brooklyn: vivo dopo volo di 85 metri

L'uomo, 44 anni, si è lanciato dopo aver issato alcune bandiere, tra cui quella del Kazakistan, sulla torre nord. Soccorso dalla polizia, è stato arrestato ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un uomo di 44 anni è sopravvissuto dopo essersi lanciato nudo dalla sommità del ponte di Brooklyn, a New York, compiendo un volo di circa 85 metri prima di finire nelle acque dell'East River. L'episodio è avvenuto davanti a numerosi passanti ed è stato documentato da diversi video poi circolati sui social. Dopo il recupero da parte della polizia, l'uomo è stato arrestato e trasportato in ospedale in condizioni stabili.

Il salto dal ponte di Brooklyn Domenica l'uomo ha raggiunto la torre nord del ponte sul lato di Manhattan, dove ha issato alcune bandiere prima di togliersi i vestiti. Gli agenti dell'unità di emergenza della polizia di New York hanno tentato di convincerlo a scendere, ma il 44enne si è invece lanciato nel vuoto. Le immagini diffuse online mostrano il momento della caduta: durante il volo l'uomo sembra tenere sopra la testa un indumento o una borsa, utilizzandolo come un rudimentale paracadute.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto X, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie