Il Paese è alle prese con disagi diffusi e temperature fino a 10 gradi superiori alle medie previste in questo periodo. Le massime possono arrivare a sfiorare i 40 gradi in alcune zone, e per avere un po’ di sollievo sarà necessario attendere ancora diversi giorni

L’estate è iniziata all’insegna del gran caldo : l’Italia è alle prese con un’ondata di calore che sta coinvolgendo l’intero Paese. Una situazione che sta creando disagi diffusi e portando a temperature che potrebbero rimanere tra le più elevate dell’intera stagione. In questa fase a governare il quadro meteorologico è una imponente rimonta anticiclonica subtropicale, supportata da una fortissima spinta di aria rovente proveniente dalle latitudini nordafricane. L’anticiclone ribattezzato Cerberus porta oggi le temperature massime a picchi compresi tra i 38°C e i 39°C in modo diffuso sulle pianure italiane.

Temperature vicine ai 40 gradi

Per quanto riguarda le zone maggiormente colpite, sotto la lente d'ingrandimento ci sono soprattutto la Pianura Padana e le zone interne del Centro e della Sardegna: è qui infatti che la calura colpirà con anomalie termiche impressionanti. I valori si porteranno anche di 10°C oltre le medie tipiche di questo periodo dell'anno. La tendenza individuata da iLMeteo.it indica per i prossimi giorni alta pressione subtropicale a oltranza, con massime che potranno raggiungere quota 39-40 gradi e notti super tropicali, con possibili disagi fisiologici causati dal caldo e dall'umidità.

Quanto durerà l’ondata di caldo

Ma quanto durerà la situazione attuale? Purtroppo, non sembra che un cambiamento sia imminente: infatti per vedere un miglioramento delle condizioni portate da Cerberus bisognerà attendere la discesa di un profondo ciclone dall'Irlanda, anche se questa ipotesi va ancora confermata. L’eventuale ribaltone atmosferico spazzerebbe via il gran caldo, ma è improbabile che ci siano significativi cambiamenti fino ai primi di luglio.