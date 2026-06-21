Il Paese è alle prese con disagi diffusi e temperature fino a 10 gradi superiori alle medie previste in questo periodo. Le massime possono arrivare a sfiorare i 40 gradi in alcune zone, e per avere un po’ di sollievo sarà necessario attendere ancora diversi giorni
L’estate è iniziata all’insegna del gran caldo: l’Italia è alle prese con un’ondata di calore che sta coinvolgendo l’intero Paese. Una situazione che sta creando disagi diffusi e portando a temperature che potrebbero rimanere tra le più elevate dell’intera stagione. In questa fase a governare il quadro meteorologico è una imponente rimonta anticiclonica subtropicale, supportata da una fortissima spinta di aria rovente proveniente dalle latitudini nordafricane. L’anticiclone ribattezzato Cerberus porta oggi le temperature massime a picchi compresi tra i 38°C e i 39°C in modo diffuso sulle pianure italiane.
Temperature vicine ai 40 gradi
Per quanto riguarda le zone maggiormente colpite, sotto la lente d'ingrandimento ci sono soprattutto la Pianura Padana e le zone interne del Centro e della Sardegna: è qui infatti che la calura colpirà con anomalie termiche impressionanti. I valori si porteranno anche di 10°C oltre le medie tipiche di questo periodo dell'anno. La tendenza individuata da iLMeteo.it indica per i prossimi giorni alta pressione subtropicale a oltranza, con massime che potranno raggiungere quota 39-40 gradi e notti super tropicali, con possibili disagi fisiologici causati dal caldo e dall'umidità.
Quanto durerà l’ondata di caldo
Ma quanto durerà la situazione attuale? Purtroppo, non sembra che un cambiamento sia imminente: infatti per vedere un miglioramento delle condizioni portate da Cerberus bisognerà attendere la discesa di un profondo ciclone dall'Irlanda, anche se questa ipotesi va ancora confermata. L’eventuale ribaltone atmosferico spazzerebbe via il gran caldo, ma è improbabile che ci siano significativi cambiamenti fino ai primi di luglio.
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La situazione nel Regno Unito
In ogni caso, a essere stretta nella morsa del caldo non è solo l’Italia ma una buona parte dell’Europa: anche nel Regno Unito è stata estesa l'allerta per il super caldo di questi giorni, sulla scia di quanto sta accadendo in Francia e in altri Paesi dell'Europa continentale. Le temperature, già salite nel fine settimana oltre le tradizionali medie di stagione sull'isola, sono attese in ulteriore aumento almeno fino a mercoledì-giovedì, stando alle previsioni del Met Office, che ha prolungato l'allarme di colore arancione emesso nei giorni scorsi sui possibili rischi per la salute - soprattutto delle persone più anziane e vulnerabili - per altri due giorni. I picchi potrebbero toccare, a Londra e altrove in Inghilterra meridionale, quote massime di 36-37 gradi verso metà settimana. Mentre già oggi i termometri sono saliti a a 30-31 gradi nel Sud dell'isola e a livelli simili in tutte le altre contee inglesi o del Galles.
La situazione in Francia
E anche in Francia, come accennato, la situazione è seria: sono 35 i dipartimenti posti in allerta rossa per l’ondata di calore. Diverse città hanno annullato i concerti previsti per la 45esima edizione della Fête de la Musique, l'annuale raduno di musicisti dilettanti e professionisti nelle strade e nei bar di tutto il Paese, mentre Météo-France prevede temperature fino a 41 gradi. Mentre l’amministratore delegato della Società nazionale delle Ferrovie francesi (Sncf), Jean Castex, ha esortato i viaggiatori più "vulnerabili" a "evitare di prendere il treno" durante l'ondata di calore in corso nel Paese. "Consigliamo loro di rimandare il viaggio, o almeno di evitare di prendere il treno", ha dichiarato ai giornalisti alla stazione di Montparnasse a Parigi, sottolineando che non si possono escludere "incidenti" sulla rete.