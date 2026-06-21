La Festa della Musica è stata annullata in diverse città, mentre Parigi, Lione e Strasburgo hanno scelto di confermarla con misure straordinarie di sicurezza. Vietato il consumo di alcol negli spazi pubblici delle aree più colpite e attivata un'unità di crisi governativa

L'ondata di caldo rischia di compromettere la 45esima edizione della Festa della Musica: numerose città hanno annullato i concerti previsti, soprattutto nei dipartimenti in allerta rossa, dove è stato imposto il divieto di consumo di alcolici negli spazi pubblici. Il governo ha inoltre vietato la somministrazione di alcol durante gli eventi organizzati dallo Stato e ha attivato un'unità di crisi interministeriale. "Alcol e alte temperature non vanno proprio d'accordo", ha spiegato la ministra della Sanità Stéphanie Rist al quotidiano Le Parisien.

Parigi, Lione e Strasburgo confermano gli eventi

A Parigi, Lione e Strasburgo hanno scelto di mantenere la Festa della Musica. Questo per "poterlo organizzare e gestire piuttosto che esserne sopraffatti", ha spiegato il sindaco della capitale, Emmanuel Grégoire. Nella capitale e nell'area circostante, saranno mobilitati 4.800 agenti di polizia e gendarmi, oltre a 2.500 vigili del fuoco, secondo quanto comunicato dal quartier generale della polizia di Parigi. Le processioni saranno vietate sulle banchine inferiori per "evitare qualsiasi rischio di caduta nella Senna".