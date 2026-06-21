La Festa della Musica è stata annullata in diverse città, mentre Parigi, Lione e Strasburgo hanno scelto di confermarla con misure straordinarie di sicurezza. Vietato il consumo di alcol negli spazi pubblici delle aree più colpite e attivata un'unità di crisi governativa
La Francia è entrata in una fase critica dell'ondata di calore, con 35 dipartimenti posti in allerta rossa e altri 45 in allerta arancione. Si tratta di un record, con circa 53 milioni di persone interessate. Le temperature potrebbero raggiungere i 41 gradi in diverse aree, dalla regione di Parigi ai Pirenei Atlantici, secondo Météo-France.
Eventi annullati e restrizioni per la Festa della Musica
L'ondata di caldo rischia di compromettere la 45esima edizione della Festa della Musica: numerose città hanno annullato i concerti previsti, soprattutto nei dipartimenti in allerta rossa, dove è stato imposto il divieto di consumo di alcolici negli spazi pubblici. Il governo ha inoltre vietato la somministrazione di alcol durante gli eventi organizzati dallo Stato e ha attivato un'unità di crisi interministeriale. "Alcol e alte temperature non vanno proprio d'accordo", ha spiegato la ministra della Sanità Stéphanie Rist al quotidiano Le Parisien.
Parigi, Lione e Strasburgo confermano gli eventi
A Parigi, Lione e Strasburgo hanno scelto di mantenere la Festa della Musica. Questo per "poterlo organizzare e gestire piuttosto che esserne sopraffatti", ha spiegato il sindaco della capitale, Emmanuel Grégoire. Nella capitale e nell'area circostante, saranno mobilitati 4.800 agenti di polizia e gendarmi, oltre a 2.500 vigili del fuoco, secondo quanto comunicato dal quartier generale della polizia di Parigi. Le processioni saranno vietate sulle banchine inferiori per "evitare qualsiasi rischio di caduta nella Senna".
Misure si sicurezza e timori per i flussi di giovani
Qualsiasi attività legata alla Festa della Musica sarà consentita dopo le 20, quando le temperature inizieranno a scendere. Le autorità monitorano anche l'arrivo a Parigi di migliaia di giovani britannici, un fenomeno cresciuto negli ultimi anni grazie alla popolarità dell'evento sui social.