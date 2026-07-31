È al centro dell’attenzione globale quanto sta accadendo a Ceuta, exclave spagnola nel territorio del Marocco dove nelle ultime ore sono arrivati, secondo le stime, circa 60mila migranti. Il premier Sanchez: "Deplorevole". La presidente della Commissione europea Von Der Leyen: "Non possiamo permettere a nessuno di entrare in Ue senza rispettare le nostre regole". Merz: "Il Marocco proceda con i rimpatri". Su X Musk paragona le scene di Ceuta a un'invasione di zombie

Sono diverse le reazioni internazionali a quanto sta accadendo a Ceuta, exclave spagnola nel territorio del Marocco, dove, secondo quanto ha dichiarato il presidente Juan Jesus Vivas, "le stime parlano di circa 60 mila persone entrate nelle ultime ore, il che equivale al 70% della popolazione di Ceuta". Il premier spagnolo Pedro Sanchez "Quanto accaduto è un attacco e una violazione dell’integrità territoriale della Spagna". Il premier ha intoltre espresso "un rimprovero e una condanna al livello più energico possibile" degli arrivi in massa, definendo la situazione "deplorevole", e ha assicurato che l'esecutivo "utilizzerà tutte le risorse per garantire la sicurezza dei ceuti, ristabilire la convivenza in un impegno per il presente e il futuro di Ceuta". I rimpatri sono già cominciati: come fanno sapere fonti del governo di Madrid, "oltre 25 mila migranti arrivati negli ultimi giorni a Ceuta sono già rimpatriati in Marocco, dall'alba di oggi fino alle ore 13.00. Le uscite da Ceuta verso il Marocco stanno procedendo a un ritmo di 150 persone al minuto".

Von der Leyen: “Immagini inaccettabili a Ceuta, rimpatri siano rapidi”

Sul tema si è espressa anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "Le immagini provenienti da Ceuta sono inaccettabili. Non possiamo permettere a nessuno di entrare nella nostra Unione senza rispettare le nostre regole. I traversamenti pericolosi devono fermarsi immediatamente. Le reti di contrabbando devono essere smantellate. E i rimpatri devono essere rapidi, come permettono le nostre regole. Ho incaricato due Commissari di supportare il controllo della situazione. Sono fiduciosa che la nostra stretta collaborazione con il Marocco porterà risultati concreti", ha scritto su X. La presidente della Commissione europea ha inoltre spiegato che a incaricarsi del dossier sono il commissario agli Interni Magnus Brunner e la commissaria al Mediterraneo Dubravka Suica. Brunner "sta già lavorando a stretto contatto con la Spagna ed è pronto a recarsi nei punti critici. Lavorerà su un supporto operativo aggiuntivo per la Spagna, anche attraverso Frontex. Suica è in contatto con la controparte marocchina".

Burnham: "Gran Bretagna pronta ad aiutare la Spagna"

Il neo primo ministro laburista britannico Andy Burnham è pronto a offrire "sostegno" alla Spagna, alle prese con un massiccio afflusso di migranti dal Marocco nell'enclave di Ceuta. La questione è "innanzi tutto un affare del governo spagnolo, ma suscita preoccupazioni" internazionali, ha detto Burnham ai giornalisti a margine di un evento pubblico nel nord dell'Inghilterra, "e noi stiamo contattando il governo e le autorità spagnole per dare sostegno, ma pure per capire le implicazioni della situazione". Il territorio spagnolo di Ceuta è infatti vicino al territorio britannico della Rocca di Gibilterra.