La giornata di oggi è caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate da Nord a Sud. Nel pomeriggio è previsto un aumento dell'instabilità sull'arco alpino settentrionale, dove potranno svilupparsi temporali localmente accompagnati da grandinate. Il caldo sarà particolarmente intenso al Centro-Nord, con valori compresi tra 36 e 38 gradi. Attese anche notti tropicali e condizioni di afa diffuse.

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