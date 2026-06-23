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Caldo record, sale la voglia di vacanze al fresco: 5 mete per una Coolcation. FOTO

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Un'alternativa alle estati mediterranee segnate da ondate di calore che spingono sempre più viaggiatori verso mete fresche e poco affollate. Il Summer Heat Escape Index 2026 indica come destinazioni più favorevoli Islanda, Finlandia, Norvegia, Svezia ed Estonia, grazie a temperature miti, natura e densità abitativa ridotta. Il Nord Europa emerge come nuova frontiera delle vacanze estive lontane dal caldo

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Caldo record e voglia di vacanze al fresco: 5 mete per una Coolcation

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