Caldo record e voglia di vacanze al fresco: 5 mete per una Coolcation

Caldo record, sale la voglia di vacanze al fresco: 5 mete per una Coolcation. FOTO
Un'alternativa alle estati mediterranee segnate da ondate di calore che spingono sempre più viaggiatori verso mete fresche e poco affollate. Il Summer Heat Escape Index 2026 indica come destinazioni più favorevoli Islanda, Finlandia, Norvegia, Svezia ed Estonia, grazie a temperature miti, natura e densità abitativa ridotta. Il Nord Europa emerge come nuova frontiera delle vacanze estive lontane dal caldo
- Sempre più viaggiatori scelgono di sfuggire al caldo invece di inseguirlo. Le estati mediterranee, segnate da ondate di calore oltre i 35 °C, stanno spingendo verso mete fresche, dove la temperatura resta stabile e vivibile anche in agosto. Da questa esigenza nasce il fenomeno delle "coolcation": vacanze in luoghi caratterizzati da clima mite, natura e spazi poco affollati, alternative concrete alle tradizionali destinazioni balneari.
- Come riportato da Euronews Travel, la piattaforma olandese Polarsteps ha elaborato il Summer Heat Escape Index 2026, confrontando 25 Paesi europei sulla base di temperatura estiva, temperatura del mare, copertura forestale, densità di popolazione e possibilità di campeggio libero. In testa alla classifica compaiono Islanda, Finlandia, Norvegia, Svezia ed Estonia: destinazioni che offrono un clima fresco, natura e condizioni ideali per chi vuole evitare il caldo intenso.
- Prima in classifica, l'Islanda con temperature diurne che ad agosto raggiungono in media 10,7 °C, e notti che scendono fino a 8,1 °C. La densità di popolazione più bassa d'Europa e il campeggio libero amplificano la sensazione di spazi aperti. Anche il mare resta freddo: ad Akureyri l'acqua non supera i 9,5 °C. Luogo ideale per chi cerca silenzio, natura e un clima lontano dalle ondate di calore mediterranee.
- Seconda in classifica, la Finlandia con una natura dominante: quasi tre quarti del territorio sono coperti da foreste, un patrimonio verde che garantisce ombra, aria pulita e temperature miti. In agosto la media è di 17 °C, perfetta per trekking e attività all'aperto. I laghi, la bassa densità abitativa e la qualità dell'ambiente rendono il Paese una meta ideale per chi vuole un'estate fresca e immersa nella natura.
- La Norvegia combina temperature estive miti e paesaggi incontaminati. Le acque sono tra le più fredde d'Europa: a Ny-Ålesund in agosto, il mare raggiunge appena 5,3 °C. Le vaste aree selvagge e il campeggio libero permettono un contatto diretto con la natura. Fiordi, altipiani e coste ventilate offrono un clima fresco.
- Con temperature medie diurne di 17 °C in agosto, la Svezia offre un equilibrio tra clima fresco e lunghe giornate di luce. Le sue foreste estese e il principio dell'"Allemansrätten", che garantisce l'accesso libero alla natura, favoriscono escursioni e campeggio. Laghi, arcipelaghi e parchi nazionali assicurano un ambiente stabile e gradevole.
- L'Estonia rientra nella top five come meta ideale per chi cerca temperature miti e paesaggi poco affollati. Le estati restano fresche, con valori che raramente superano i 20 °C. Foreste e coste del Baltico offrono scenari mozzafiato e tranquilli.
- Il successo di Islanda, Finlandia, Norvegia, Svezia ed Estonia conferma un cambio di paradigma: l'estate non coincide più necessariamente con il caldo. Temperature miti, natura e spazi aperti rendono il Nord Europa un'alternativa alle mete balneari tradizionali. Un trend destinato a crescere con l'intensificarsi delle ondate di calore.