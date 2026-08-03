Il veicolo Link, lanciato a inizio luglio dalla Nasa per trainare in un'orbita più alta il Neil Gehrels Swift Observatory, ha perso il controllo dell'assetto durante la fase di messa in servizio e ha iniziato a ruotare su sé stesso. Due delle tre ruote di reazione non sono utilizzabili e il sistema di propulsione a gas freddo ha subito una perdita parziale. La Nasa parla di "approcci rivisti e innovativi": l'avvicinamento a Swift è ora atteso intorno a fine agosto ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il salvataggio del Neil Gehrels Swift Observatory della Nasa rischia di complicarsi. Il "carro attrezzi" spaziale Link, lanciato in orbita a inizio luglio con il compito di agganciare l'osservatorio e portarlo a una quota più alta e sicura, ha perso il controllo del proprio assetto durante la fase di messa in servizio e ha iniziato a ruotare su sé stesso, rendendo intermittenti le comunicazioni con il centro di controllo a Terra. I team di Katalyst Space, l'azienda privata che ha realizzato il veicolo per conto dell'agenzia spaziale statunitense, stanno lavorando per stabilizzarlo. E la Nasa fa sapere di essere già impegnata nello studio di "approcci rivisti e innovativi" per portare comunque a termine la missione.

Il guasto: ruote di reazione e propulsori Le prime verifiche hanno accertato che due delle tre ruote di reazione — i dispositivi che consentono alla sonda di controllare il proprio orientamento nello spazio — non sono al momento utilizzabili. Anche il sistema di propulsione a gas freddo, essenziale per le manovre fini, ha subito una perdita parziale di funzionalità. Il malfunzionamento ha innescato la rotazione incontrollata del veicolo, con conseguenti difficoltà nelle comunicazioni. Leggi anche Il "carro attrezzi" Link in orbita per salvare Swift

Rotazione dimezzata, sonda in stabilizzazione Sul blog della missione Swift Boost, la Nasa spiega che i tecnici di Katalyst stanno facendo progressi nel rallentare la rotazione della sonda. Una serie di accensioni dei propulsori effettuata negli ultimi giorni ha ridotto la velocità di rotazione da circa 9 gradi al secondo a meno di 4 gradi al secondo. L'azienda proseguirà con questa procedura nei prossimi giorni, con l'obiettivo di riportare Link a un assetto stabile.

Il salvataggio di Swift è ancora possibile Nonostante l'avaria, la Nasa e Katalyst ritengono che esistano ancora soluzioni percorribili per completare l'operazione e alzare l'orbita di Swift. Una volta stabilizzata la sonda e ultimate le verifiche sul suo stato, sarà necessario aggiornare i sistemi di guida, navigazione e controllo di Link per adattarli alla nuova configurazione, con due ruote di reazione fuori uso e propulsione parzialmente ridotta. L'avvicinamento a Swift, inizialmente atteso per fine agosto, ora è previsto intorno alla fine dello stesso mese: un linguaggio più cauto, che lascia intendere possibili slittamenti a seconda dell'esito delle prossime manovre.