Il veicolo Link, realizzato da Katalyst Space Technologies su commissione della Nasa, ha raggiunto l'orbita e attivato le comunicazioni con la Terra. Il suo compito è agganciare con bracci robotici il telescopio Swift e portarlo da 400 a 600 chilometri di quota, evitandone il rientro incontrollato in atmosfera. Sarà il primo veicolo privato a catturare un satellite governativo Usa senza equipaggio.

Il "carro attrezzi" spaziale Link è arrivato in orbita e ha stabilito il primo contatto con la Terra. Lanciato venerdì scorso dalla Nasa, il veicolo ha il compito di trainare il telescopio spaziale Swift in un'orbita più alta e stabile, scongiurando così il rischio di un rientro incontrollato in atmosfera e la conseguente disintegrazione dell'osservatorio. L'acquisizione del segnale, annunciata sul blog della missione Swift Boost, conferma che i pannelli solari si sono dispiegati correttamente e che i sistemi di alimentazione funzionano.