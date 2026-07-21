Uno studio pubblicato su Science Advances rivela che il meteorite caduto nel luglio 2024 su un'abitazione di Hillsborough, nel New Jersey, contiene un'ampia varietà di amminoacidi di origine extraterrestre e composti organici, i "mattoni" chimici della vita. La roccia conserva anche tracce di antiche salamoie: acqua salata che scorreva nell'asteroide da cui proviene, formatosi oltre 4,5 miliardi di anni fa ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un buco netto nel soffitto, il letto e il pavimento ricoperti di polvere nera: è quanto si sono trovati davanti i proprietari di una casa di Hillsborough, nel New Jersey, dopo che nel luglio 2024 un meteorite ha sfondato il tetto della loro abitazione. Quella roccia, si scopre ora, contiene alcuni dei mattoni chimici della vita. Lo rivela uno studio pubblicato il 15 luglio sulla rivista Science Advances, a due anni esatti dall'impatto: al suo interno i ricercatori hanno individuato un'ampia gamma di amminoacidi di origine extraterrestre e composti organici, insieme a evidenze di acqua salata che un tempo scorreva nell'asteroide da cui la roccia proviene.

A sinistra il buco nel tetto fatto dal meteorite di Hillsborough (a destra) - Seti Institute

La caduta e il recupero Il meteorite è precipitato il 16 luglio 2024. Quella mattina un bolide diurno attraversò il cielo sopra New York con un boom sonico, passando poco a sud della Statua della Libertà a una velocità di circa 51mila chilometri orari. Poco dopo, un frammento di poco più di un chilo sfondò il tetto dell'abitazione, aprendo il buco nella camera da letto e ricoprendo il letto e il pavimento di una polvere nera. I proprietari raccontarono di aver sentito un forte odore di zolfo e di aver trovato numerosi frammenti scuri. Nessuno rimase ferito. Decisiva si è rivelata la reazione del padrone di casa, un astronomo amatoriale che ha subito riconosciuto la natura dell'oggetto: ha raccolto i frammenti con i guanti e li ha conservati in fogli di alluminio e contenitori di vetro, preservandoli dalla contaminazione. Poiché la roccia è porosa, avrebbe altrimenti assorbito l'acqua piovana, alterando la sua chimica originaria. In tutto sono stati recuperati circa 1,35 chilogrammi di frammenti. "Grazie alla rapidità del proprietario, sono i CM1/2 più incontaminati che conosciamo", ha spiegato Peter Jenniskens, astronomo del SETI Institute e del NASA Ames Research Center, autore principale dello studio. Leggi anche Pioggia di meteoriti in Germania, danneggiate alcune case

Una delle rocce spaziali più rare Gli scienziati hanno classificato l'oggetto come una condrite carbonacea di tipo CM1/2, una categoria intermedia tra le CM1 e le CM2 a seconda di quanto la roccia sia stata modificata dall'acqua sull'asteroide di origine. Si tratta di uno dei corpi più primitivi del sistema solare, materiale antico e pressoché intatto risalente all'epoca in cui i pianeti si stavano ancora formando. Il meteorite di Hillsborough è solo il secondo di questo raro sottotipo mai osservato cadere sulla Terra, dopo quello di Kolang precipitato a Sumatra nel 2020.

"La sorpresa più grande" Analizzando un piccolo frammento, il team ha trovato una complessità inattesa. "Una delle grandi sorprese per me è stata la complessità degli amminoacidi e degli altri composti organici", ha dichiarato Danny Glavin, astrobiologo del Goddard Space Flight Center della NASA e co-autore dello studio. Gli amminoacidi sono i costituenti delle proteine, mentre i composti organici sono molecole a base di carbonio considerate essenziali per la vita. La maggior parte di quelli rilevati nel meteorite è rara o del tutto assente nella vita sulla Terra: sono quindi, spiegano i ricercatori, di autentica origine extraterrestre. Per varietà di amminoacidi la roccia è paragonabile al meteorite di Murchison, caduto in Australia nel 1969 e diventato il riferimento per la chimica organica extraterrestre. Leggi anche Australia, l'impatto di un meteorite "fece piovere oro": lo studio