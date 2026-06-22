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Australia, 100 milioni di anni fa l'impatto di un meteorite "fece piovere oro": lo studio

Scienze
©Getty

Le tracce dell'evento sono state rinvenute in un cratere di oltre quattro chilometri di diametro, a nord della città di Kalgoorlie. La collisione sarebbe stata abbastanza potente da fondere la roccia, deformare i cristalli e scagliare in aria detriti contenenti oro

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Oltre 100 milioni di anni fa, l'impatto di un meteorite sull'Australia occidentale ha scatenato una pioggia d'oro sul Paese. La scoperta, pubblicata sulla rivista Meteoritics & Planetary Science, è stata fatta in un cratere di oltre quattro chilometri di diametro, finora sconosciuto, che si trova in un distretto aurifero 50 chilometri a nord della città di Kalgoorlie.

Le tracce dell'evento sono state rinvenute in un cratere di oltre quattro chilometri di diametro, a nord
La zona nei pressi della città di Kalgoorlie, dove gli esperti hanno individuato il cratere - ©Getty

La potente collisione ha scagliato in aria i detriti contenenti oro

Le tracce dell'evento sono state trovate in un cratere di oltre quattro chilometri di diametro, finora sconosciuto, che si trova in un distretto aurifero 50 chilometri a nord della città di Kalgoorlie. La scoperta è opera di un team di esperti guidato dalla geologa Raiza Quintero dell'Università di Porto Rico. I ricercatori, a caccia di giacimenti d'oro, hanno notato variazioni del campo gravitazionale terrestre in corrispondenza di un'area circolare nascosta dal paesaggio. Scavando più in profondità, hanno scoperto prove di un’antica collisione abbastanza potente da fondere la roccia, deformare i cristalli e scagliare in aria detriti contenenti oro. 

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Il sito scoperto dai ricercatori è stato temporaneamente denominato "struttura d'impatto di Ora Banda", data la sua vicinanza alla città di Ora Banda (dallo spagnolo "fascia d'oro"), ma si sta cercando un nome più in sintonia con la cultura aborigena del luogo. I crateri meteoritici sulla Terra sono una rarità, ma questo lo è in particolar modo: si tratta infatti della seconda struttura d'impatto confermata che si è formata interamente all'interno di rocce verdi archeane, tra le formazioni rocciose più antiche del Pianeta. Con quello di Ora Banda, salgono a 34 i crateri da impatto meteoritico confermati in Australia. La loro età varia da poche migliaia di anni fino a 2,2 miliardi di anni.

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