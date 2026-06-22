Le tracce dell'evento sono state rinvenute in un cratere di oltre quattro chilometri di diametro, a nord della città di Kalgoorlie. La collisione sarebbe stata abbastanza potente da fondere la roccia, deformare i cristalli e scagliare in aria detriti contenenti oro

Oltre 100 milioni di anni fa, l'impatto di un meteorite sull'Australia occidentale ha scatenato una pioggia d'oro sul Paese. La scoperta, pubblicata sulla rivista Meteoritics & Planetary Science, è stata fatta in un cratere di oltre quattro chilometri di diametro, finora sconosciuto, che si trova in un distretto aurifero 50 chilometri a nord della città di Kalgoorlie.

La potente collisione ha scagliato in aria i detriti contenenti oro

Le tracce dell'evento sono state trovate in un cratere di oltre quattro chilometri di diametro, finora sconosciuto, che si trova in un distretto aurifero 50 chilometri a nord della città di Kalgoorlie. La scoperta è opera di un team di esperti guidato dalla geologa Raiza Quintero dell'Università di Porto Rico. I ricercatori, a caccia di giacimenti d'oro, hanno notato variazioni del campo gravitazionale terrestre in corrispondenza di un'area circolare nascosta dal paesaggio. Scavando più in profondità, hanno scoperto prove di un’antica collisione abbastanza potente da fondere la roccia, deformare i cristalli e scagliare in aria detriti contenenti oro.