Australia, 100 milioni di anni fa l'impatto di un meteorite "fece piovere oro": lo studioScienze
Le tracce dell'evento sono state rinvenute in un cratere di oltre quattro chilometri di diametro, a nord della città di Kalgoorlie. La collisione sarebbe stata abbastanza potente da fondere la roccia, deformare i cristalli e scagliare in aria detriti contenenti oro
Oltre 100 milioni di anni fa, l'impatto di un meteorite sull'Australia occidentale ha scatenato una pioggia d'oro sul Paese. La scoperta, pubblicata sulla rivista Meteoritics & Planetary Science, è stata fatta in un cratere di oltre quattro chilometri di diametro, finora sconosciuto, che si trova in un distretto aurifero 50 chilometri a nord della città di Kalgoorlie.
La potente collisione ha scagliato in aria i detriti contenenti oro
Le tracce dell'evento sono state trovate in un cratere di oltre quattro chilometri di diametro, finora sconosciuto, che si trova in un distretto aurifero 50 chilometri a nord della città di Kalgoorlie. La scoperta è opera di un team di esperti guidato dalla geologa Raiza Quintero dell'Università di Porto Rico. I ricercatori, a caccia di giacimenti d'oro, hanno notato variazioni del campo gravitazionale terrestre in corrispondenza di un'area circolare nascosta dal paesaggio. Scavando più in profondità, hanno scoperto prove di un’antica collisione abbastanza potente da fondere la roccia, deformare i cristalli e scagliare in aria detriti contenenti oro.
Vedi anche
Scoperto gas che ha dato vita alle prime stelle dell'Universo
In Australia si contano 34 crateri da impatto meteoritico
Il sito scoperto dai ricercatori è stato temporaneamente denominato "struttura d'impatto di Ora Banda", data la sua vicinanza alla città di Ora Banda (dallo spagnolo "fascia d'oro"), ma si sta cercando un nome più in sintonia con la cultura aborigena del luogo. I crateri meteoritici sulla Terra sono una rarità, ma questo lo è in particolar modo: si tratta infatti della seconda struttura d'impatto confermata che si è formata interamente all'interno di rocce verdi archeane, tra le formazioni rocciose più antiche del Pianeta. Con quello di Ora Banda, salgono a 34 i crateri da impatto meteoritico confermati in Australia. La loro età varia da poche migliaia di anni fino a 2,2 miliardi di anni.
Leggi anche
Bacio tra Luna e Venere, lo spettacolare evento astronomico. FOTO
Ansa/Getty
Da Cerere a Psiche, gli asteroidi più grandi del Sistema solare. FOTO
I piccoli corpi celesti si trovano per lo più nella “fascia principale”. Quello con il diametro maggiore è Cerere, definito un “pianeta nano”. A seguire ci sono Pallade, Vesta e Igea. Tra i più grandi anche 16 Psyche, che avrebbe la più ingente riserva aurea conosciuta