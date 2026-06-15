Scoperto gas che ha dato vita alle prime stelle dell'Universo

La prima osservazione diretta è stata realizzata da un gruppo di ricerca dell'Università di Chiba, in Giappone. Combinando i dati del radiotelescopio Alma e del telescopio Webb su quattro antichissime galassie, i ricercatori hanno ottenuto un'immagine nuova dell'universo primordiale ascolta articolo

Per la prima volta nella storia, è stato possibile vedere il gas che plasmò le stelle delle prime galassie, 1 milione di anni dopo il Big Bang. La prima osservazione diretta si deve al gruppo di ricerca guidato da Yoshinobu Fudamoto e Masamune Oguri, dell'Università di Chiba in Giappone, grazie ai dati del radiotelescopio cileno Alma e quelli del telescopio spaziale James Webb. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista The Astrophysical Journal.

Alma e Webb hanno fornito i dati su quattro antichissime galassie Nell'universo primordiale iniziarono a prendere forma le prime galassie, strutture formate da miliardi di stelle neonate che si formavano a partire da enormi nubi di gas freddi. Questo stesso meccanismo sta funzionando da miliardi di anni, ma osservare gas freddi così lontani nel tempo e nello spazio è una sfida quasi impossibile anche per strumenti potentissimi come Alma o per il telescopio spaziale James Webb. Una possibilità per osservare questi processi, sostiene lo studio, è analizzare una particolare classe di frequenze, la cosiddetta riga di emissione dell'ossigeno neutro a 145 micrometri. Combinando così i dati in arrivo da Alma e Webb relativi a quattro antichissime galassie, i ricercatori hanno ottenuto un'immagine nuova dell'universo primordiale. Vedi anche L'espansione dell'universo non sta rallentando: il nuovo studio